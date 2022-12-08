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Claudia Maag
8. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.

Freunde im Getümmel finden

Threema: Standort mit Threema-Kontakten teilen

So teilen Sie Ihren Standort mithilfe einer OpenStreetMap-Karte, beispielsweise um Freunde auf dem überfüllten Weihnachtsmarkt zu finden.
Threema für Android

Bei der Android-Version heisst es Ort...

© Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Sie suchen eine Freundin in der Menge und sie reagiert nicht auf Ihren Anruf? Wer möchte, kann innerhalb von Threema seinen Standort schicken. Aus Datenschutzgründen verwendet Threema nicht Google-Maps-Karten, sondern OpenStreetMap.

So teilen Sie Ihre Position mit einem Threema-Kontakt

Android

Bei der Android-Version heisst es Ort...

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

1. Öffnen Sie einen Threema-Chat.

2. Tippen Sie auf das Büroklammer-Symbol und dann auf Ort.

3. Erlauben Sie Threema, den Gerätestandort abzurufen. Dies geht Bei Nutzung der App, Nur dieses Mal (oder nicht zulassen).

4. Tippen Sie auf Lokalisierungs-Icon und bestätigen Sie danach via Diesen Ort auswählen.

5. Sie werden gefragt, ob Sie diese Koordinaten schicken wollen. Bestätigen Sie mit OK.

6. Die Empfängerin oder der Empfänger kann nun darauf tippen und wird Ihre genaue Position sehen.

iOS

  1. Tippen Sie innerhalb eines Chats auf das Plus-Zeichen.
  2. Wählen Sie aus der Liste Standort senden.
  3. Beim Standort können Sie die Funktion Genau: Aus oder Ein stellen. In einer Menge macht es Sinn, die genaue Bestimmung zu erlauben. Sie können dies auch nur Einmal erlauben.
  4. Nun wird eine Stecknadel mit ihrem Standort und den umliegenden Strassennamen angezeigt. Ausserdem stehen darunter Eckpunkte wie eine Garage und wie weit sie von Ihrem Standort entfernt ist.
  5. Tippen Sie auf die Stecknadel und anschliessend auf Senden.

.. bei der iOS-Version passender "Standort senden"

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

(Ursprung 2019, aktualisiert und ergänzt am 8.12.22)

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