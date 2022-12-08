Threema: Standort mit Threema-Kontakten teilen

1. Öffnen Sie einen Threema-Chat.

2. Tippen Sie auf das Büroklammer-Symbol und dann auf Ort.

3. Erlauben Sie Threema, den Gerätestandort abzurufen. Dies geht Bei Nutzung der App, Nur dieses Mal (oder nicht zulassen).

4. Tippen Sie auf Lokalisierungs-Icon und bestätigen Sie danach via Diesen Ort auswählen.

5. Sie werden gefragt, ob Sie diese Koordinaten schicken wollen. Bestätigen Sie mit OK.

6. Die Empfängerin oder der Empfänger kann nun darauf tippen und wird Ihre genaue Position sehen.

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