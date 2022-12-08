Freunde im Getümmel finden
Threema: Standort mit Threema-Kontakten teilen
Sie suchen eine Freundin in der Menge und sie reagiert nicht auf Ihren Anruf? Wer möchte, kann innerhalb von Threema seinen Standort schicken. Aus Datenschutzgründen verwendet Threema nicht Google-Maps-Karten, sondern OpenStreetMap.
So teilen Sie Ihre Position mit einem Threema-Kontakt
Android
1. Öffnen Sie einen Threema-Chat.
2. Tippen Sie auf das Büroklammer-Symbol und dann auf Ort.
3. Erlauben Sie Threema, den Gerätestandort abzurufen. Dies geht Bei Nutzung der App, Nur dieses Mal (oder nicht zulassen).
4. Tippen Sie auf Lokalisierungs-Icon und bestätigen Sie danach via Diesen Ort auswählen.
5. Sie werden gefragt, ob Sie diese Koordinaten schicken wollen. Bestätigen Sie mit OK.
6. Die Empfängerin oder der Empfänger kann nun darauf tippen und wird Ihre genaue Position sehen.
iOS
- Tippen Sie innerhalb eines Chats auf das Plus-Zeichen.
- Wählen Sie aus der Liste Standort senden.
- Beim Standort können Sie die Funktion Genau: Aus oder Ein stellen. In einer Menge macht es Sinn, die genaue Bestimmung zu erlauben. Sie können dies auch nur Einmal erlauben.
- Nun wird eine Stecknadel mit ihrem Standort und den umliegenden Strassennamen angezeigt. Ausserdem stehen darunter Eckpunkte wie eine Garage und wie weit sie von Ihrem Standort entfernt ist.
- Tippen Sie auf die Stecknadel und anschliessend auf Senden.
(Ursprung 2019, aktualisiert und ergänzt am 8.12.22)
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