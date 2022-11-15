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Claudia Maag
15. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Messaging

Threema: Eine Umfrage erstellen – so gehts

Will man für eine grössere Gruppe einen Termin finden, kann das nachrichtenmässig ausarten. Mit einer Threema-Umfrage geht das meist schneller.
Threema für Android

In wenigen Schritten erstellen Sie eine Umfrage in Threema

© Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Möchte man mit Freunden beispielsweise essen gehen und organisiert das Treffen via Messenger, braucht es manchmal viel Fingerfertigkeit und Zeit, bis jede und jeder geschrieben hat, in welches Restaurant sie oder er möchte oder ob man nun asiatische, tibetische oder italienische Küche für den Abend bevorzugt … Schneller geht das mit der Umfrage-Funktion, welche der Schweizer Messenger Threema schon mehrere Jahre bietet.

In wenigen Schritten erstellen Sie eine Umfrage in Threema

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch
  1. In der Threema-App öffnen Sie einen Chat bzw. eine Gruppe.
  2. Tippen Sie unten auf das Büroklammer-Symbol.
  3. Wählen Sie im unteren Display-Bereich Umfrage.
  4. Wählen Sie einen Titel für die Umfrage, zum Beispiel: Wohin gehen wir essen?
  5. Sie können per Häkchen Mehrfachauswahl oder Zwischenresultate zeigen ermöglichen.
  6. Sie können jetzt Antwortmöglichkeiten eingeben. Tippen Sie jeweils auf das Plus-Zeichen, um die nächste einzutippen.
  7. Hier können Sie unten gleich noch das Datum und eine Uhrzeit auswählen.
  8. Zuletzt tippen Sie auf Abschliessen.
  9. Haken Sie Ihre Wahl an und tippen auf Abstimmen.
  10. Wer auf die Umfrage tippt, erhält die Auswahl Abstimmen, Zwischenresultate (sofern zuvor ausgewählt) und der Ersteller der Umfrage sieht noch Umfrage abschliessen.

Hinweis: Dies ist im November 2022 noch nicht mit der Desktop-Version (für Windows) möglich. Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Threema-Version 4.9-beta2 durchgeführt. Dieser Artikel stammt aus 2018 und wurde am 15. November 2022 aktualisiert und ergänzt.

Weitere Tipps rund um Threema finden Sie in diesem Artikel.

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