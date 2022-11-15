Threema: Eine Umfrage erstellen – so gehts

In der Threema-App öffnen Sie einen Chat bzw. eine Gruppe. Tippen Sie unten auf das Büroklammer-Symbol. Wählen Sie im unteren Display-Bereich Umfrage. Wählen Sie einen Titel für die Umfrage, zum Beispiel: Wohin gehen wir essen? Sie können per Häkchen Mehrfachauswahl oder Zwischenresultate zeigen ermöglichen. Sie können jetzt Antwortmöglichkeiten eingeben. Tippen Sie jeweils auf das Plus-Zeichen, um die nächste einzutippen. Hier können Sie unten gleich noch das Datum und eine Uhrzeit auswählen. Zuletzt tippen Sie auf Abschliessen. Haken Sie Ihre Wahl an und tippen auf Abstimmen. Wer auf die Umfrage tippt, erhält die Auswahl Abstimmen, Zwischenresultate (sofern zuvor ausgewählt) und der Ersteller der Umfrage sieht noch Umfrage abschliessen.

Hinweis: Dies ist im November 2022 noch nicht mit der Desktop-Version (für Windows) möglich. Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Threema-Version 4.9-beta2 durchgeführt. Dieser Artikel stammt aus 2018 und wurde am 15. November 2022 aktualisiert und ergänzt.

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