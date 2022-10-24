24. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.
Video-Editor
Threema: Videos vor dem Verschicken bearbeiten – so gehts
Mit dem Video-Editor können Sie ein Video direkt im Messenger bearbeiten – zumindest ein wenig.
Wer Markierungen vornehmen, ein Video um 90° rotieren oder Filter verwenden möchte, sollte allerdings weiterhin beispielsweise auf Google Fotos oder eine alternative Bearbeitungsapp wie Snapseed zurückgreifen.
Die simple, «quick & dirty» Bearbeitung vor dem Verschicken eines Videos innerhalb von Threema ist hier erklärt:
- Nach dem Öffnen einer Nachricht klicken Sie rechts des Textfeldes auf das Büroklammer-Symbol.
- Ziehen Sie das Foto-Vorschaufenster nach oben.
- Nun sehen Sie oben bei Galerie ein Drop-down-Symbol. Wenn in Ihrer Vorschauliste nicht direkt das gewünschte Video erscheint, tippen Sie darauf.
- Wählen Sie Videos aus der Liste aus.
- Nachdem Sie auf das gewünschte Video getippt haben, erscheinen unten drei Funktionsbuttons. Mittig sehen Sie Bearbeiten, tippen Sie darauf.
- Derzeit ist es lediglich möglich, das Video zu kürzen. Verschieben Sie den Balken auf der linken bzw. rechten Seite, um die Videolänge zu ändern. Sie können unten, via Textfeld, noch eine Nachricht hinzufügen.
- Tippen Sie auf den Senden-Button.
- Das Video wird bearbeitet und anschliessend direkt verschickt.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Gerät und der Threema-Version 4.84 durchgeführt. In der PC-Version funktioniert dies derzeit nicht.
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