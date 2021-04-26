Threema Web verwenden – so gehts

4. Tippen Sie auf Neue Sitzung einleiten.

5. Halten Sie die Handy-Kamera über den QR-Code, der im Browser angezeigt wird.

6. Um die Synchronisierung abends wieder zu beenden, klicken Sie im Browser auf das Drei-Punkte-Symbol sowie auf Sitzung schliessen. Bestätigen Sie durch Klicken auf Ja.

Zusatztipp: Wenn Sie das Handy und den Webclient schon einmal gekoppelt haben, ist Threema-Web in Ihrer Handy-App aktiviert. Künftig können Sie den kürzeren Web über Ihr Profilfoto (oben links) wählen und auf ID scannen tippen.

Tipp zum Schluss: Es kann sein, dass Android die Threema-App aus Gründen der «Akku-Optimierung» auf dem Smartphone schliesst, wenn Sie Threema quasi ganztags am PC verwenden. Damit besteht das Risiko, dass Sie im Webclient Benachrichtigungen verpassen. Wie Sie eine App von Androids Stromsparbemühungen ausnehmen, lesen Sie hier.

Über diesen Link finden Sie übrigens unsere Zusammenstellung von 12 praktischen Threema-Tipps.