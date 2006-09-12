12. Sep 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Thunderbird: Absender und Empfänger ins Adressbuch übernehmen
Ich verwende Thunderbird als Mailprogramm und suche eine Möglichkeit, die Absender und Empfänger von Mails auf einfache Weise ins Adressbuch zu übernehmen. Gibt es die?
Wie bei Thunderbird und Firefox des öfteren, gibt es dafür eine Erweiterung, mit der diese Funktionalität eingebaut werden kann. Die für Ihren Zweck nützliche Erweiterung ist die Erweiterung "AdressContext" [1].
Haben Sie die Erweiterung einmal in Ihrem Thunderbird installiert, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Mail, aus der Sie die Adresse (n) übernehmen wollen. Daraufhin erscheint das Kontextmenü mit dem neuen Eintrag "AdressContext". Wie Sie sehen, können Sie die Adressen von Absendern und Empfängern nicht nur in Ihr Adressbuch, sondern auch ohne Zwischenschritt in eine Verteilerliste aufnehmen.
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