Thunderbird: Absender und Empfänger ins Adressbuch übernehmen

Haben Sie die Erweiterung einmal in Ihrem Thunderbird installiert, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Mail, aus der Sie die Adresse (n) übernehmen wollen. Daraufhin erscheint das Kontextmenü mit dem neuen Eintrag "AdressContext". Wie Sie sehen, können Sie die Adressen von Absendern und Empfängern nicht nur in Ihr Adressbuch, sondern auch ohne Zwischenschritt in eine Verteilerliste aufnehmen.