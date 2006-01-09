Thunderbird: Anhänge mit gewünschtem Programm öffnen

Ab nun werden all Ihre PDF-Dateien, die Sie als Anhänge erhalten, sobald Sie einen Doppelklick darauf ausführen, immer sofort mit dem Adobe Reader geöffnet, ohne dass Sie gefragt werden.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, im Thunderbird unter "Extras/Einstellungen" in der Kategorie "Anhänge" wieder den Adobe Reader als Standardprogramm für PDF-Anhänge einzutragen.