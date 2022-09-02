Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
2. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.

Kopf(zeilen)lastig

Thunderbird druckt überflüssige Header-Zeilen

Sie drucken ausnahmsweise wieder einmal eine Mail aus und stellen fest, dass Thunderbird vor der eigentlichen Mail haufenweise überflüssige Kopfzeilen druckt. So stellen Sie es ab.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Beim Drucken von Mails erscheint auf dem Papier oder auch im PDF ein ellenlanger Wust an technischen Header-Informationen. Da Sie diese nicht brauchen, verschwenden Sie damit nur Papier. Aber wie stellen Sie das ab?

Thunderbird benutzt beim Drucken dieselben Einstellungen wie für die Anzeige der Mails. «Aber beim Anschauen der Mails sehe ich doch auch nicht so viele Kopfzeilen», mögen Sie einwenden. Vermutlich doch! Klicken Sie eine Mail an, erscheint ein Kopfbereich, der zunächst den Absender, den Empfänger, den Betreff, das Datum und die Nachrichten-ID zeigt. Rechts davon befindet sich aber ein Scrollbalken, mit dem Sie alle weiteren Kopfzeilen durchscrollen könnten.

Vermutlich sieht eine angeklickte Mail bei Ihnen auch so aus, wenn Sie das Kopfzeilen-Phänomen plagt. Beachten Sie den Scrollbalken, über den Sie die kompletten Kopfzeilen-Infos durchscrollen können

 © Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Die Kopfzeilen sind nur in Ausnahmefällen interessant. Am besten schalten Sie diese Ansicht um. Klicken Sie hierfür oben rechts aufs Drei-Striche-Menü und gehen Sie zu Ansicht. Im Untermenü Kopfzeilen schalten Sie von Alle auf Normal um. Sie sehen bereits, dass sich der Kopfzeilenbereich der angezeigten Nachricht etwas verändert. Er wird schmaler und der Scrollbalken im Kopfzeilenbereich verschwindet.

Die Kopfzeilen sind gebändigt, auch im Ausdruck, wie Sie feststellen werden

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie jetzt die Mail ausdrucken, wird auch der Ausdruck nur minimale Kopfzeileninformationen enthalten. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Thunderbird E-Mail Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare