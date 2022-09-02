Thunderbird druckt überflüssige Header-Zeilen

Beim Drucken von Mails erscheint auf dem Papier oder auch im PDF ein ellenlanger Wust an technischen Header-Informationen. Da Sie diese nicht brauchen, verschwenden Sie damit nur Papier. Aber wie stellen Sie das ab?

Thunderbird benutzt beim Drucken dieselben Einstellungen wie für die Anzeige der Mails. «Aber beim Anschauen der Mails sehe ich doch auch nicht so viele Kopfzeilen», mögen Sie einwenden. Vermutlich doch! Klicken Sie eine Mail an, erscheint ein Kopfbereich, der zunächst den Absender, den Empfänger, den Betreff, das Datum und die Nachrichten-ID zeigt. Rechts davon befindet sich aber ein Scrollbalken, mit dem Sie alle weiteren Kopfzeilen durchscrollen könnten.