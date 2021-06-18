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Claudia Maag
18. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Thunderbird: E-Mails später verschicken

Mit dem Opensource-E-Mail-Client können Sie E-Mails planen und später verschicken. Sie benötigen dazu ein Add-on, das aber schnell installiert ist.
© (Quelle: Mozilla)

Hierfür benötigen Sie ein Thunderbird-Add-on (Erweiterung). Anschliessend werden Sie eine Später-senden-Schaltfläche vorfinden.

Add-on installieren

Hierzu öffnen Sie den Add-on-Manager von Thunderbird.

  1. Gehen Sie im Thunderbird-Hautpmenü oben rechts zu Add-ons.
  2. Beim Suchfenster Weitere Add-ons finden geben Sie später senden ein.

Suchen Sie im Thunderbird-Erweiterungs-Manager nach dem Add-on

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Nun sehen Sie eine Liste und können die Erweiterungen direkt zu Thunderbird hinzufügen. Die Autorin hat das erste Add-on namens Später Senden gewählt. Klicken Sie auf + Zu Thunderbird hinzufügen.

    • Thunderbird-Add-ons zum Thema

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Bestätigen Sie im Pop-up-Fenster via Hinzufügen.
  • Schliessen Sie Thunderbird und öffnen es erneut.

    • Thunderbird-Mail später senden

    1. Klicken Sie in Thunderbird auf Verfassen.
    2. Oben rechts finden Sie nun die Schaltfläche Später senden. Klicken Sie darauf.

    Die Schaltfläche Später senden

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Nun öffnet sich ein Planungsfenster. Sie können beispielsweise Datum, Uhrzeit wählen und ob Sie dies wiederholen möchten. Auch Standard-Buttons wie in 15 Minuten sind vorhanden.
  • Anschliessend klicken Sie auf den Button Senden am/um [was Sie ausgewählt haben].
  • Bis diese E-Mail verschickt wird, finden Sie sie unter Entwürfe, falls Sie noch etwas ändern möchten.

    • Das Planungsfenster

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Hinweis: Dies wurde mit der Thunderbird-Version 78.11.0 durchgeführt.

    Alles rund um Einstieg und Verwaltung von E-Mails mit Thunderbird finden Sie übrigens in diesem Artikel.

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