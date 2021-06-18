18. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Thunderbird: E-Mails später verschicken
Mit dem Opensource-E-Mail-Client können Sie E-Mails planen und später verschicken. Sie benötigen dazu ein Add-on, das aber schnell installiert ist.
Hierfür benötigen Sie ein Thunderbird-Add-on (Erweiterung). Anschliessend werden Sie eine Später-senden-Schaltfläche vorfinden.
Add-on installieren
Hierzu öffnen Sie den Add-on-Manager von Thunderbird.
- Gehen Sie im Thunderbird-Hautpmenü oben rechts zu Add-ons.
- Beim Suchfenster Weitere Add-ons finden geben Sie später senden ein.
Thunderbird-Mail später senden
- Klicken Sie in Thunderbird auf Verfassen.
- Oben rechts finden Sie nun die Schaltfläche Später senden. Klicken Sie darauf.
Hinweis: Dies wurde mit der Thunderbird-Version 78.11.0 durchgeführt.
Alles rund um Einstieg und Verwaltung von E-Mails mit Thunderbird finden Sie übrigens in diesem Artikel.
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