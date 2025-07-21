Thunderbird: E-Mailsignatur mit Bild

Dies erwähnen wir einfach der Vollständigkeit halber, damit Sie sich der Tatsache bewusst sind, dass es eine gewöhnliche Text-Signatur vielleicht auch tut.

Dass jedoch auch mehr möglich ist, zeigen wir hier am Beispiel von Mozilla Thunderbird. Wie Sie eine Text- oder HTML-Signatur ohne Bild erstellen, lasen Sie hier. Und auf den Folgeseiten zeigen wir Ihnen, wie Sie in Mozilla Thunderbird eine HTML-Signatur mit Bild erzeugen.

HTML-Signatur mit Bild erstellen

Verfassen Sie im Thunderbird eine neue E-Mail im HTML-Format. Stellen Sie sicher, dass untergewählt ist. Leeren Sie die Mail, falls eine bereits vorhandene Signatur schon Inhalte platziert hätte.

Schritt 2: Legen Sie z. B. in Ihrem Eigene-Dateien-Ordner eine Bilddatei im Format PNG bereit. Achten Sie darauf, dass sie im Original nicht grösser ist, als sie angezeigt werden soll. Die Bilddatei wird nämlich mit jeder Mail mitgeschickt; und Sie möchten bestimmt nicht mit Megabyte-grossen Bilddateien die Postfächer Ihrer Bekannten oder Kunden verstopfen. Unsere Beispielgrafik ist ein QR-Code mit 116×116 Pixel.

Schritt 3: Falls Sie Text und Logo kombinieren wollen, verwenden Sie eine Tabelle mit einer Zeile und zwei Spalten. Hinter dem Bildchen-Symbol befinden sich die dazu notwendigen Werkzeuge, hier rechts im Screenshot. Im kleinen Fenster für die Tabelleneinstellung verwenden Sie 1 Zeilen und 2 Spalten. Empfehlung: Setzen Sie die Breite nicht in Prozent, sondern in Pixel. Ein Wert von 600 Pixel dürfte auf den meisten Geräten gut kommen. Setzen Sie den Rand auf 0 (Null).