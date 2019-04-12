Thunderbird: Empfängerliste kopieren

Eine Mail, die Sie erhalten haben, enthält ein paar Dutzend Empfänger. Diese Empfängerliste würden Sie gerne für später speichern, damit Sie diesen Ihren Input zum Projekt bequemer übermitteln können. Thunderbird erlaubt auf den ersten Blick nur das Aufnehmen einzelner Adressen ins Adressbuch, aber kein Kopieren oder Speichern der ganzen Liste.

So gehts trotzdem: Klicken Sie in der Übersicht mit rechts auf die Mail und gehen Sie zu Weiterleiten – natürlich ohne die Mail abzusenden. Sie sehen aber jetzt alle Adressen im Kopfbereich der weiterzuleitenden Nachricht.