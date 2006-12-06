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PCtipp Redaktion
6. Dez 2006
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Thunderbird und Firefox: Maileingang im Browser anzeigen

Ich verwende Firefox als Browser und Thunderbird als Mailprogramm, tolle Kombi, funktioniert alles einwandfrei. Eines jedoch fehlt mir: Wenn ich im Firefox surfe und Thunderbird im Hintergrund läuft, sehe ich nicht, wenn neue Mails zum Abholen bereitstehen. Gibt es eine Möglichkeit, dies im Firefox anzeigen zu lassen?
© Quelle: PCtipp.ch

Ja, diese Möglichkeit gibt es. Wie so oft in Thunderbird und Firefox wird das durch eine sinnvolle Erweiterung (Add-on) bewerkstelligt. Diese Erweiterung für Firefox und Thunderbird heisst "Thunderbird Biff" [1].

Die Erweiterung muss sowohl in Thunderbird als auch in Firefox installiert werden. Wenn Sie den Mozilla-Kalender "Sunbird" verwenden, können Sie die Erweiterung auch dort installieren und sich im Sunbird eingehende Mails aus dem Thunderbird anzeigen lassen.

© Quelle: PCtipp.ch

Nachdem Sie die Erweiterung installiert haben, erscheint rechts unten in Ihrer Statusleiste von Firefox, Thunderbird oder auch Sunbird ein kleines Symbol, das Ihnen das Vorhandensein neuer Mails meldet.

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie möchten, können Sie sich das Icon zum Anzeigen der Meldung auch auf der linken Seite der Statusleiste anzeigen lassen. Dazu rufen Sie die Einstellungen von Thunderbird Biff auf (Extras/Erweiterungen bzw. Extras/Add-ons) und wählen statt "right" die Option "left".

© Quelle: PCtipp.ch

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