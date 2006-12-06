Thunderbird und Firefox: Maileingang im Browser anzeigen

Ja, diese Möglichkeit gibt es. Wie so oft in Thunderbird und Firefox wird das durch eine sinnvolle Erweiterung (Add-on) bewerkstelligt. Diese Erweiterung für Firefox und Thunderbird heisst "Thunderbird Biff" [1].

Die Erweiterung muss sowohl in Thunderbird als auch in Firefox installiert werden. Wenn Sie den Mozilla-Kalender "Sunbird" verwenden, können Sie die Erweiterung auch dort installieren und sich im Sunbird eingehende Mails aus dem Thunderbird anzeigen lassen.