Tipps & Tricks
Thunderbird und Firefox: Sprache auf Deutsch umschalten
Bei Thunderbird habe ich schon öfter beobachtet, dass dieser beim ersten Start in einem neuen Windows-Benutzerkonto in Englisch erscheint. Dasselbe könnte auch bei Firefox passieren.
Natürlich könnten Sie den englischen Thunderbird bzw. Firefox deinstallieren und anschliessend die deutsche Version herunterladen und installieren (Thunderbird und Firefox). Die Daten – eingerichtete Konten oder Firefox-Bookmarks – bleiben dabei normalerweise erhalten.
Sie können aber auch die fehlende Sprache nachinstallieren. Das geht wie folgt. Wir zeigen es am Beispiel von Mozilla Thunderbird Version 91.12.0 unter Windows 11. Im Firefox funktioniert es aber praktisch gleich.
Lösung: Angenommen, Sie haben einen englischen Thunderbird vor sich, den Sie gerne in Deutsch hätten. Gehen Sie oben rechts via Hamburger-Menü zu Preferences/General (Einstellungen/Allgemein). Scrollen Sie im neuen Tab etwas herunter. Unter Langauge & Appearance (Sprache & Erscheinungsbild) stossen Sie auf Language. Klicken Sie auf Set Alternatives.
Im neuen Fenster klappen Sie unten Select a language to add auf (Sprache zum Hinzufügen auswählen) und klicken auf Search for more languages (Nach weiteren Sprachen suchen).
Nach einem Klick auf Select language to add scrollen Sie zu German und klicken darauf. Jetzt benutzen Sie dahinter die Schaltfläche Add (Hinzufügen). Wählen Sie die frisch hinzugefügte Sprache.
Klicken Sie auf OK. Anschliessend ist ein Thunderbird-Neustart fällig, den Sie gleich mit Anwenden und neu starten bzw. Apply and Restart einleiten können. Schon erscheint die Bedienoberfläche von Thunderbird in deutscher Sprache.
Hinweis: Anders als bei der Rechtschreibprüfung (siehe «Thunderbird: Rechtschreibprüfung in Deutsch hinzufügen») gibt es für die Darstellung der Bedienoberfläche keine verschiedenen Sprachvarianten für «Deutsch (Schweiz)» oder «Deutsch (Österreich)».
(Ursprung 26.04.2011, Update für aktuelle Programmversionen 05.08.2022)
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