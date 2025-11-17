Thunderbird und Firefox: Sprache auf Deutsch umschalten

Bei Thunderbird habe ich schon öfter beobachtet, dass dieser beim ersten Start in einem neuen Windows-Benutzerkonto in Englisch erscheint. Dasselbe könnte auch bei Firefox passieren.

Natürlich könnten Sie den englischen Thunderbird bzw. Firefox deinstallieren und anschliessend die deutsche Version herunterladen und installieren (Thunderbird und Firefox). Die Daten – eingerichtete Konten oder Firefox-Bookmarks – bleiben dabei normalerweise erhalten.

Sie können aber auch die fehlende Sprache nachinstallieren. Das geht wie folgt. Wir zeigen es am Beispiel von Mozilla Thunderbird Version 91.12.0 unter Windows 11. Im Firefox funktioniert es aber praktisch gleich.

Lösung: Angenommen, Sie haben einen englischen Thunderbird vor sich, den Sie gerne in Deutsch hätten. Gehen Sie oben rechts via Hamburger-Menü zu Preferences/General (Einstellungen/Allgemein). Scrollen Sie im neuen Tab etwas herunter. Unter Langauge & Appearance (Sprache & Erscheinungsbild) stossen Sie auf Language. Klicken Sie auf Set Alternatives.