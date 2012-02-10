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Gaby Salvisberg
10. Feb 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Thunderbird: In anderes Adressbuch kopieren

Problem: Ist es irgendwie möglich, in Thunderbird einen Kontakt von einem Adressbuch in ein anderes zu kopieren? Wenn ich das versuche, verschiebt es die Kontakte immer, statt sie zu kopieren.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Ganz einfach, wenn man weiss, wie! Sie haben recht, dass Thunderbird einen Kontakt verschiebt, wenn Sie ihn einfach per Maus von einem Adressbuch ins andere ziehen.

Halten Sie aber dabei gleichzeitig die Ctrl- oder die AltGr-Taste gedrückt, werden die Kontakte nicht verschoben, sondern kopiert. Das klappt auch, wenn Sie etwa per Ctrl+Klick mehrere Kontakte zum Kopieren markiert haben.

Kleiner Schönheitsfehler: Wenn Sie mit gedrückter Maustaste (mit oder ohne Ctrl bzw. AltGr) aufs Zieladressbuch fahren, wird dessen Name vorübergehend weiss; er ist damit kurzzeitig sehr schlecht zu lesen. Sobald Sie die Maustaste aber loslassen, um die Kontakte abzulegen, die Sie im Gepäck haben, erscheint der Adressbuchname wieder in Schwarz. (PCtipp-Forum)

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