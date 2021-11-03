3. Nov 2021
Lesedauer 2 Min.
Kalender-Tipp
Thunderbird: Kalender ausblenden oder als schreibgeschützt markieren
Mit neuen Schnellaktivierungs-Schaltflächen können Sie pro Kalender die Termine ausblenden oder ihn als schreibgeschützt markieren.
In der aktuellen Thunderbird-Version haben die Mozilla-Entwickler die Verwaltung mehrerer Kalender durch eine optimierte Kalender-Sidebar vereinfacht. Sie können Kalender nun über eine Schnellaktivierungs-Schaltfläche rasch ausblenden oder als schreibgeschützt markieren.
Kalender aus-/einblenden
- Wechseln Sie in Thunderbird zur Kalenderansicht.
- In der linken Spalte sehen Sie oben eine kleine Kalendervorschau und darunter Ihre(n) Kalender.
- Bei einem Ihrer Kalender, in diesem Beispiel C Privat, fahren Sie mit der Maus darüber. Rechts wird nun die Schnellschaltfläche aus-/einblenden (Augen-Symbol) aktiv. Durch ein Klicken darauf blenden Sie Ihre Termine aus bzw. wieder ein.
Kalender als schreibgeschützt markieren
- Bei einem Ihrer Kalender, in diesem Beispiel C Privat, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
- Hier gehts zum Menüpunkt Eigenschaften.
- Im Bearbeitungsfenster können Sie den Kalendernamen oder die Farbe ändern. Wir möchten nun aber ein Häkchen setzen bei Schreibgeschützt.
- Klicken Sie auf OK.
- Nun ist Ihr Kalender schreibgeschützt. Um dies wieder zu entfernen, klicken Sie doppelt auf das Schlosssymbol und entfernen das Häkchen wieder.
Hinweis: Dies wurde mit der Thunderbird-Version 91.3.0 durchgeführt.
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