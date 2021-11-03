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Claudia Maag
3. Nov 2021
Lesedauer 2 Min.

Kalender-Tipp

Thunderbird: Kalender ausblenden oder als schreibgeschützt markieren

Mit neuen Schnellaktivierungs-Schaltflächen können Sie pro Kalender die Termine ausblenden oder ihn als schreibgeschützt markieren.

Der Kalender im Beispiel ist schreibgeschützt. Durch die Augen-Schaltfläche können Sie Termine aus- bzw. einblenden

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

In der aktuellen Thunderbird-Version haben die Mozilla-Entwickler die Verwaltung mehrerer Kalender durch eine optimierte Kalender-Sidebar vereinfacht. Sie können Kalender nun über eine Schnellaktivierungs-Schaltfläche rasch ausblenden oder als schreibgeschützt markieren.

Kalender aus-/einblenden

  1. Wechseln Sie in Thunderbird zur Kalenderansicht.
  2. In der linken Spalte sehen Sie oben eine kleine Kalendervorschau und darunter Ihre(n) Kalender.
  3. Bei einem Ihrer Kalender, in diesem Beispiel C Privat, fahren Sie mit der Maus darüber. Rechts wird nun die Schnellschaltfläche aus-/einblenden (Augen-Symbol) aktiv. Durch ein Klicken darauf blenden Sie Ihre Termine aus bzw. wieder ein.

Kalender als schreibgeschützt markieren

  1. Bei einem Ihrer Kalender, in diesem Beispiel C Privat, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.

  2. Hier gehts zum Menüpunkt Eigenschaften.
  3. Im Bearbeitungsfenster können Sie den Kalendernamen oder die Farbe ändern. Wir möchten nun aber ein Häkchen setzen bei Schreibgeschützt.
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Nun ist Ihr Kalender schreibgeschützt. Um dies wieder zu entfernen, klicken Sie doppelt auf das Schlosssymbol und entfernen das Häkchen wieder.

Kalender als schreibgeschützt markieren

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit der Thunderbird-Version 91.3.0 durchgeführt.

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