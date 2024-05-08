Thunderbird: Mehrere als .vcf-Dateien gespeicherte Kontakte importieren

Aufgepasst: Mögliche Hürden und Tipps zum Schluss

Es kann sein, dass je nach Herkunft und Inhalt der .vcf-Dateien die Codierung falsch ist. Das kann sich mit zwei verschiedenen Symptomen äussern, besonders, falls die .vcf-Dateien aus verschiedenen Quellen stammen.

Mögliches Problem 1: Zum einen könnte Thunderbird sich weigern, die Datei zu importieren. Wenn Sie in diesem Fall mit Ctrl+Shift+J die Fehlerkonsole aufrufen, steht darin etwas wie «Could not read file (...) because it is not UTF-8 encoded». Dem behelfen Sie wie folgt.

Öffnen Sie die neue Datei Alles.vcf im Notepad-Editor. Starten Sie hierfür via Startmenü den Notepad-Editor, gehen Sie zu Datei öffnen, schalten Sie unten rechts auf Alle Dateien (*.*) um, navigieren Sie zum Kontakte-Ordner auf dem Desktop (sofern die Dateien dort liegen) und öffnen Sie die Datei Alles.vcf. Gehen Sie zu Datei/Speichern unter. Schalten Sie unten die Codierung auf UTF-8 um (auch wenn das dort bereits steht), klicken Sie auf Speichern und lassen Sie die bestehende Datei ersetzen. Versuchen Sie den Import erneut, sollte Thunderbird die Datei ohne Murren akzeptieren.

Mögliches Problem 2: Der Import klappt zwar, aber Sie stellen fest, dass einige Sonderzeichen (besonders Umlaute wie ä, ö, ü, vermutlich auch é, è und à) falsch ankommen. Anstelle von «ü» steht etwa «Ã¼». Klicken Sie sich durch die Kontakte. Falls es nicht zu viele sind, korrigieren Sie diese manuell im Thunderbird-Adressbuch. Sind es jedoch viele, können Sie erwägen, die importierten Kontakte zu löschen und zu versuchen, die Zeichen in der Datei Alles.vcf durch die korrekten Zeichen zu ersetzen. Verwenden Sie hierfür wieder den Notepad-Editor, der unter Bearbeiten auch den Befehl Ersetzen anbietet. Speichern Sie die Datei sicherheitshalber unter neuem Namen (Alles2.vcf). Prüfen Sie, ob der Import nun klappt.