Thunderbird: Menü- und Symbolleisten verschwunden!

Was ist denn da passiert? In Mozilla Thunderbird vermissen Sie plötzlich den Adressbuch-Knopf sowie die Befehle zum Verfassen oder Abrufen von Mails.

Lösung: Vermutlich haben Sie sich nur verklickt. Etwas Ähnliches könnte Ihnen auch im Mozilla Firefox passieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den jetzt weiterhin sichtbaren breiten (hier blauen) Bereich im Titelbalken des Fensters. Im Kontextmenü sehen Sie im oberen Bereich drei Einträge. Haken Sie mindestens Hauptsymbolleiste und Konten-/Ordneransicht an. Wenn Sie auch klassische Menüs sehen wollen, setzen Sie auch bei Menüleiste ein Häkchen.