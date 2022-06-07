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Gaby Salvisberg
7. Jun 2022
Lesedauer 2 Min.

Verklickt

Thunderbird: Menü- und Symbolleisten verschwunden!

Aus heiterem Himmel können Sie in Thunderbird keine Mails mehr verschicken oder aufs Adressbuch zugreifen. Denn diese Funktionen sind in Symbolleisten oder Menüs, die nicht mehr zu sehen sind.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Was ist denn da passiert? In Mozilla Thunderbird vermissen Sie plötzlich den Adressbuch-Knopf sowie die Befehle zum Verfassen oder Abrufen von Mails. 

Lösung: Vermutlich haben Sie sich nur verklickt. Etwas Ähnliches könnte Ihnen auch im Mozilla Firefox passieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den jetzt weiterhin sichtbaren breiten (hier blauen) Bereich im Titelbalken des Fensters. Im Kontextmenü sehen Sie im oberen Bereich drei Einträge. Haken Sie mindestens Hauptsymbolleiste und Konten-/Ordneransicht an. Wenn Sie auch klassische Menüs sehen wollen, setzen Sie auch bei Menüleiste ein Häkchen.

Klicken Sie mit rechts auf den breiten rechten Teil des Titelbalkens, um das Kontextmenü zu öffnen

 © Quelle: PCtipp.ch

Sofort erscheinen die angehakten Elemente wieder:

Schon ist alles wieder da, inklusive Menüzeile, die standardmässig ausgeblendet ist

 © Quelle: PCtipp.ch

Diese Elemente lassen sich in Thunderbird ausblenden, weil vieles auch mit Tastenkombinationen oder über Kontextmenüs funktioniert. (PCtipp-Forum)

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