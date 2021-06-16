Thunderbird: Nachrichten mit der Maus (noch) einfacher löschen

Klar, E-Mail auswählen, Rechts-Klick mit der Maus sowie Löschen auswählen klappt bestens. Doch es geht nun in Thunderbird auch noch einfacher bzw. schneller. Seit der Version 78.0 des Open-Source-E-Mailclients Thunderbird von Mozilla gibt es eine neue, optionale Spalte zum Löschen von Nachrichten.

Oberhalb der Nachrichtenliste klicken Sie auf der rechten Seite auf die kleine Schaltfläche Anzuzeigende Spalten auswählen (s. Screenshot).