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Claudia Maag
16. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Thunderbird: Nachrichten mit der Maus (noch) einfacher löschen

Kennen Sie schon die optionale Spalte zum Löschen von Nachrichten? PCtipp zeigt, wie das geht.
© (Quelle: Mozilla)

Klar, E-Mail auswählen, Rechts-Klick mit der Maus sowie Löschen auswählen klappt bestens. Doch es geht nun in Thunderbird auch noch einfacher bzw. schneller. Seit der Version 78.0 des Open-Source-E-Mailclients Thunderbird von Mozilla gibt es eine neue, optionale Spalte zum Löschen von Nachrichten.

  1. Oberhalb der Nachrichtenliste klicken Sie auf der rechten Seite auf die kleine Schaltfläche Anzuzeigende Spalten auswählen (s. Screenshot).

Aktivieren Sie die optionale Schaltfläche zum Löschen von E-Mails

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Hier wählen Sie Löschen aus.
  • Nun erscheint links von der oben erwähnten Schaltfläche eine zusätzliche, die wie ein Papierkorb aussieht (Nachricht löschen). Dort befindet sich nun unterhalb die Löschen-Spalte.

    • Der Papierkorb

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Künftig können Sie einfach eine Mail auswählen. Auf der rechten Seite befindet sich jetzt die zusätzliche Löschen-Spalte (Papierkorb-Symbol). Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol – gelöscht ist die E-Mail (bzw. in den Papierkorb verschoben). 

    • Hinweis: Dies wurde mit der Thunderbird-Version 78.11.0 für Windows 10 durchgeführt.

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