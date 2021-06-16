16. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Thunderbird: Nachrichten mit der Maus (noch) einfacher löschen
Kennen Sie schon die optionale Spalte zum Löschen von Nachrichten? PCtipp zeigt, wie das geht.
Klar, E-Mail auswählen, Rechts-Klick mit der Maus sowie Löschen auswählen klappt bestens. Doch es geht nun in Thunderbird auch noch einfacher bzw. schneller. Seit der Version 78.0 des Open-Source-E-Mailclients Thunderbird von Mozilla gibt es eine neue, optionale Spalte zum Löschen von Nachrichten.
- Oberhalb der Nachrichtenliste klicken Sie auf der rechten Seite auf die kleine Schaltfläche Anzuzeigende Spalten auswählen (s. Screenshot).
Hinweis: Dies wurde mit der Thunderbird-Version 78.11.0 für Windows 10 durchgeführt.
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