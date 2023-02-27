Thunderbird: Neuen Symbol-Balken links loswerden

Wieder ändern

Besonders jene, die rechts auch noch die Kalenderansicht einblenden, mögen links vielleicht keinen breiten Balken mit den Symbolen haben, weil sie damit horizontalen Platz einbüssen. Möchten Sie es ändern? Hier die Tipps.

Icons umplatzieren: Zuerst platzieren Sie die Symbole, damit Ihnen die nicht fehlen, wenn Sie später die Leiste ausblenden. Klicken Sie in der horizontalen Symbolleiste (oben) mit rechts auf eins der Symbole, zum Beispiel auf Schlagwörter. Wählen Sie Anpassen. Wenn Sie mögen, schalten Sie im neuen Fenster hinter Anzeigen die Option Symbole neben Text auf Symbole und Text um. Damit sind die oben platzierten Icons prominenter.

Im Fenster «Symbolleiste anpassen» finden Sie alle gesuchten Symbole. Ziehen Sie etwa zuerst Adressbuch per Maus nach oben und platzieren Sie es direkt rechts von Schnellfilter. Tun Sie dies auch mit den Symbolen Kalender und Aufgaben.