28. Apr 2011
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Thunderbird öffnet Anhänge nicht mehr
Problem: Wenn ich in Thunderbird eine als Anhang erhaltene Bilddatei doppelklicke, erscheint folgende Fehlermeldung: «C:\Users\MeinName\AppData\Local\Temp\DSCN1445.JPG konnte nicht gespeichert werden, weil Sie die Inhalte dieses Ordners nicht ändern können». Bis vor kurzer Zeit hat das immer funktioniert.
Lösung: Diese Meldung ist manchmal irreführend, da die Ursache oft nicht in diesem Ordner liegt. Öffnen Sie in Thunderbird das Menü Extras/Einstellungen und darin den Reiter Anhänge. Ändern Sie die Aktion des gewünschten Dateityps manuell. Wählen Sie hierfür Andere Anwendung/Durchsuchen und machen Sie die gewünschte .exe-Datei ausfindig, mit der die Datei geöffnet werden soll.
Falls das noch nicht klappt, leeren Sie den Temp-Ordner mit Hilfe der Datenträgerbereinigung. Klicken Sie hierfür im Windows Explorer unter Computer mit Rechts auf Ihr Laufwerk C: und öffnen die Eigenschaften. Im Reiter Allgemein klicken Sie auf Bereinigen und haken alles an. Klicken Sie auf OK, werden die Dateien gelöscht. (PCtipp-Forum)
Kommentare