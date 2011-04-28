Thunderbird öffnet Anhänge nicht mehr

Lösung: Diese Meldung ist manchmal irreführend, da die Ursache oft nicht in diesem Ordner liegt. Öffnen Sie in Thunderbird das Menü Extras/Einstellungen und darin den Reiter Anhänge. Ändern Sie die Aktion des gewünschten Dateityps manuell. Wählen Sie hierfür Andere Anwendung/Durchsuchen und machen Sie die gewünschte .exe-Datei ausfindig, mit der die Datei geöffnet werden soll.

Falls das noch nicht klappt, leeren Sie den Temp-Ordner mit Hilfe der Datenträgerbereinigung. Klicken Sie hierfür im Windows Explorer unter Computer mit Rechts auf Ihr Laufwerk C: und öffnen die Eigenschaften. Im Reiter Allgemein klicken Sie auf Bereinigen und haken alles an. Klicken Sie auf OK, werden die Dateien gelöscht. (PCtipp-Forum)