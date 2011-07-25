Thunderbird-Profilmanager starten

Brauchen Sie den Profilmanager regelmässig? Basteln Sie sich eine Verknüpfung. Klicken Sie auf Start, gehen Sie zu Alle Programme und darin zu Mozilla Thunderbird. Ziehen Sie mit der rechten (!) Maustaste die Verknüpfung zu «Mozilla Thunderbird» auf den Desktop und wählen Sie beim Loslassen im Kontextmenü den Befehl Hierher kopieren. Drücken Sie jetzt entweder die Tastenkombination Alt+Enter oder klicken Sie mit Rechts auf die Verknüpfung und öffnen die Eigenschaften. Im Reiter Verknüpfung setzen Sie an den Schluss des «Ziel»-Feldes ein Leerzeichen sowie den Schalter -p.

Klicken Sie auf OK und drücken Sie F2, taufen Sie nun die Verknüpfung passend um, beispielsweise in «Thunderbird Profilmanager». Der Start im Profilmanager-Modus klappt übrigens nur, wenn keine andere Thunderbird-Session läuft.