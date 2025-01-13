Thunderbird: Quicktext verwenden

Gestern habe ich Ihnen hier gezeigt, wie Sie mithilfe von QuickSteps das Melden von Sextortion-Mails in Outlook vereinfachen. Mit einer passenden Erweiterung geht das in Thunderbird fast genauso schnell. Sie heisst Quicktext.

Natürlich können Sie Quicktext auch für allerlei andere Dinge verwenden, aber mit dem Melden solcher Mails an die Ermittlungsbehörden bietet sich hier gleich ein praktisches Alltagsbeispiel.

Wichtig: Mozilla Thunderbird ist bei den meisten Usern derzeit in der Version 102.15 installiert. Mit dieser und der Quicktext-Version 5.10 habe ich den nachfolgenden Tipp durchgespielt. Thunderbird wird im Moment stark weiterentwickelt; mit der Version 115 («Thunderbird Supernova») sollen zahlreiche Neuerungen einziehen. Erfahrungsgemäss kann es passieren, dass Erweiterungen bei grossen Versionssprüngen nicht mehr funktionieren. John Bieling, der Quicktext-Entwickler lässt aber durchblicken, dass er mit der Entwicklung für die kommenden Versionen schon weit fortgeschritten ist. Das lässt hoffen, dass Quicktext uns auch noch länger erhalten bleibt.

Add-on Quicktext installieren

Öffnen Sie Thunderbird und gehen Sie oben rechts übers Hamburger-Menü zu Add-ons und Themes. Bei Erweiterungen suchen Sie nach Quicktext und installieren das gefundene Objekt mittels Zu Thunderbird hinzufügen. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen; auch jene über den Zugriff auf Thunderbird und Ihren Computer. Diese globale Berechtigung für Add-ons ist derzeit noch «normal». In künftigen Versionen (schätzungsweise ab Thunderbird 115) werden weniger weitreichende Berechtigungen erforderlich sein. Quicktext gehört zu den «empfohlenen» Erweiterungen, deren Quellcode dank Open-Source-Konzept von allen geprüft werden kann.