Thunderbird: Rechtschreibprüfung in Deutsch hinzufügen

Mancher standardmässig installierte Mozilla Thunderbird bietet die Rechtschreibprüfung vorerst gar nicht an, obwohl das Mailprogramm eine solche Funktion an Bord hätte. Und bei wiederum anderen Installationen verwendet die «Mailschreib-Mozille» hartnäckig das englische Wörterbuch, auch bei in Deutsch verfassten Mails. Beides lässt sich mit folgenden Tipps ändern.

Rechtschreibprüfung aktivieren: Damit Thunderbird die Rechtschreibung in Ihren Mails prüfen kann, müssen Sie ein Wörterbuch installieren. Dies übrigens in jeder Sprache, in der Sie Mails zu verfassen beabsichtigen. Öffnen Sie oben rechts das Hamburger-Menü (das mit den drei waagrechten Strichen) und gehen Sie darin zu Einstellungen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Verfassen. Aktivieren Sie Sofort-Rechtschreibprüfung aktivieren und benutzen Sie hinter Englisch den Link Weitere Wörterbücher herunterladen.