Tipps & Tricks
Thunderbird: Rechtschreibprüfung in Deutsch hinzufügen
Mancher standardmässig installierte Mozilla Thunderbird bietet die Rechtschreibprüfung vorerst gar nicht an, obwohl das Mailprogramm eine solche Funktion an Bord hätte. Und bei wiederum anderen Installationen verwendet die «Mailschreib-Mozille» hartnäckig das englische Wörterbuch, auch bei in Deutsch verfassten Mails. Beides lässt sich mit folgenden Tipps ändern.
Rechtschreibprüfung aktivieren: Damit Thunderbird die Rechtschreibung in Ihren Mails prüfen kann, müssen Sie ein Wörterbuch installieren. Dies übrigens in jeder Sprache, in der Sie Mails zu verfassen beabsichtigen. Öffnen Sie oben rechts das Hamburger-Menü (das mit den drei waagrechten Strichen) und gehen Sie darin zu Einstellungen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Verfassen. Aktivieren Sie Sofort-Rechtschreibprüfung aktivieren und benutzen Sie hinter Englisch den Link Weitere Wörterbücher herunterladen.
Es öffnet sich ein neues Tab, in dem Sie meist bereits ganz oben unter «In Ihrer Sprache verfügbar» das deutsche Wörterbuch verlinkt vorfinden. Falls Sie dieses wollen, klicken Sie auf Wörterbuch herunterladen. Falls die gewünschte Rechtschreib-Sprache nicht ganz zuoberst steht, machen Sie den Eintrag und zugehörigen Link in der Liste daraunter ausfindig.
Aufgepasst: Falls Sie in der Schweiz sind, empfiehlt es sich sogar, den Vorschlag «Deutsch» zu ignorieren!
Scrollen Sie zu German (Switzerland). Hier stehen zwei Wörterbücher von verschiedenen Entwicklern zur Wahl. Ich greife normalerweise zur etwas grösseren Datei, da ich darin mehr Wörter und Wortformen vermute. Wörterbücher sind eigentlich Add-ons, darum landen Sie in Thunderbirds Add-on-Portal. Klicken Sie auf Zu Thunderbird hinzufügen, bestätigen Sie die Rückfrage mit Hinzufügen und klicken Sie auf OK.
Starten Sie Thunderbird allenfalls neu. Besuchen Sie Hamburger-Menü/Einstellungen/Verfassen erneut und wählen Sie unter Rechtschreibung bei Sprache die neue Sprache – z. B. Deutsch (Schweiz) – aus. (PCtipp-Forum)
(Ursprung 22.05.2017, Update für neuere Thunderbird-Versionen 03.08.2022)
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