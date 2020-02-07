Thunderbird: So erstellen Sie die eleganteste Signatur

Besonders, wenn Sie im Namen eines Vereins oder Unternehmens E-Mails verschicken, ist das Einrichten einer E-Mail-Signatur von Vorteil. Darin können Sie die allerwichtigsten Informationen über Ihre Organisation unterbringen, etwa die Post- und Webadressen, die Telefonnummer, den Twitter-Account oder die Öffnungszeiten.

Die Signatur wird pro E-Mail-Konto bzw. Identität festgelegt. Öffnen Sie hierfür die Konto-Einstellungen. Das geht entweder über einen Rechtsklick auf den Kontonamen in der linken Spalte, gefolgt von Einstellungen. Oder Sie drücken die Alt-Taste und gehen oben via Extras zu Konten-Einstellungen. Hier angekommen, sehen Sie das Feld Signaturtext. Dahinter ein Kästchen HTML verwenden. Ohne die HTML-Option können Sie einfach Text eingeben, Zeilenschaltungen machen und dergleichen. Sie haben aber den Nachteil, dass Sie die Signatur damit nicht gestalten können. Es steht beispielsweise keine Fett- oder Kursivschrift zur Verfügung. Aussehen würde eine reine Textsignatur so: