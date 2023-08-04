Thunderbird Supernova: Das sind die wichtigsten Neuerungen

Mozilla hat gerade die neue Version für seinen Open-Source-E-Mail-Client Thunderbird ausgerollt. Version 115 mit dem vielversprechenden Namen «Supernova» ist nicht irgendeine aktualisierte Version, sondern eine Generalüberholung des E-Mail-Clients. Thunderbird wurde also nicht nur optisch, sondern auch technisch überarbeitet.

«Es legt eine wunderbare, solide Grundlage für zukünftige Releases, die Thunderbird zu einem deutlich besseren E-Mail-Client machen werden – und wir werden erst aufhören, wenn es die beste Option ist, die es gibt», schreibt Ryan Sipes, Thunderbird Product and Business Development Manager, im Thunderbird-Blog (engl.). Thunderbird 115 «Supernova» ist für Linux, macOS und Windows verfügbar.

Die wichtigsten Neuerungen finden Sie auf den folgenden Seiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Entwickler haben angekündigt, dass im Laufe des nächsten Jahres diverse weitere Verbesserungen sowohl an bestehenden Supernova-Features als auch an brandneuen Funktionen ausgeführt werden – einschliessend Thunderbird Sync.

1. Neues Logo