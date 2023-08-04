Open-Source-E-Mail-Client
Thunderbird Supernova: Das sind die wichtigsten Neuerungen
Mozilla hat gerade die neue Version für seinen Open-Source-E-Mail-Client Thunderbird ausgerollt. Version 115 mit dem vielversprechenden Namen «Supernova» ist nicht irgendeine aktualisierte Version, sondern eine Generalüberholung des E-Mail-Clients. Thunderbird wurde also nicht nur optisch, sondern auch technisch überarbeitet.
«Es legt eine wunderbare, solide Grundlage für zukünftige Releases, die Thunderbird zu einem deutlich besseren E-Mail-Client machen werden – und wir werden erst aufhören, wenn es die beste Option ist, die es gibt», schreibt Ryan Sipes, Thunderbird Product and Business Development Manager, im Thunderbird-Blog (engl.). Thunderbird 115 «Supernova» ist für Linux, macOS und Windows verfügbar.
Die wichtigsten Neuerungen finden Sie auf den folgenden Seiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Entwickler haben angekündigt, dass im Laufe des nächsten Jahres diverse weitere Verbesserungen sowohl an bestehenden Supernova-Features als auch an brandneuen Funktionen ausgeführt werden – einschliessend Thunderbird Sync.
1. Neues LogoBereits im Mai 2023 erhielt Thunderbird nach 20 Jahren ein neues Logo (PCtipp berichtete).
«Supernova wird mit einem brandneuen Thunderbird-Logo ausgeliefert, das unsere Geschichte und wichtige Verbindung zu Mozilla würdigt und gleichzeitig die Wiederbelebung unserer Marke und eine vielversprechende, nachhaltige Zukunft verkörpert», so die Entwickler im Blog.
Das Design stammt von Jon Hicks, dem Schöpfer der ursprünglichen Firefox- und Thunderbird-Logos.
2. E-Mails: Modernisierte Kartenansicht (Cards View)In Thunderbird Supernova gibt es eine neue Kartenansicht. Es ist eine neue Version des bekannten vertikalen Layouts für die Nachrichtenliste. Laut Mozilla ist Cards View «perfekt für Menschen, die an modernes Webmail gewohnt sind».
Die ältere Tabellenansicht ist noch immer verfügbar, falls eine Nutzerin oder ein Nutzer die neue Kartenansicht nicht mag.
Oben rechts finden Sie die Anzeigeoptionen für Nachrichtenliste. Hier können Sie zwischen Kartenansicht oder Tabellenansicht wechseln.
3. Gruppierte dynamische Symbolleiste
In Supernova finden Sie oben eine dynamische Symbolleiste. Diese bietet häufig verwendete und kontextabhängige Optionen an – je nach Tab oder aktivem Bereich. Diese kann personalisiert werden.
4. Neues KalenderdesignDer Thunderbird-Kalender erhielt schon in früheren Versionen ein moderneres Antlitz und erinnerte mehr an Outlook 365. Mit Supernova kommt nun ein verbessertes Mini-Monats-Layout.
Zudem wurde das Tag-/Woche-/Monats-Raster verändert und es gibt – wie bisher – eine grosse Farbpalette zu Auswahl, um die Farbe Ihres Kalenders nach Wunsch anzupassen.
5. Neue, sortierbare Ordner-Modi und Schlagwörter (Tags)
Die jüngste Thunderbird-Version führt sortierbare Ordnermodi ein. Sie können sich nun alle Tags (Schlagwörter) im Ordnerbereich anzeigen lassen.
Oder Sie aktivieren lokale Ordner oder verschieben Ihren Lieblings-Ordnermodus-Abschnitt nach oben oder unten.
Dies erspart Ihnen ein wenig das Scrollen.
Ausserdem können Sie neu hier auch Ihre Schlagworte (Tags) anzeigen lassen. So finden Sie schnell Ihre als Wichtig oder To Do markierten E-Mails. Sie finden das Menü ganz oben, rechts von Ihrer Mailadresse beim Drei-Punkte-Symbol.
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