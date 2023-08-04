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Claudia Maag
4. Aug 2023
Lesedauer 3 Min.

Open-Source-E-Mail-Client

Thunderbird Supernova: Das sind die wichtigsten Neuerungen

Thunderbird 115 Supernova ist da und hat einige Neuerungen im Gepäck. PCtipp hat sich die Änderungen für den Open-Source-E-Mail Client genauer angeschaut.
© (Quelle: Mozilla)

Mozilla hat gerade die neue Version für seinen Open-Source-E-Mail-Client Thunderbird ausgerollt. Version 115 mit dem vielversprechenden Namen «Supernova» ist nicht irgendeine aktualisierte Version, sondern eine Generalüberholung des E-Mail-Clients. Thunderbird wurde also nicht nur optisch, sondern auch technisch überarbeitet.

«Es legt eine wunderbare, solide Grundlage für zukünftige Releases, die Thunderbird zu einem deutlich besseren E-Mail-Client machen werden – und wir werden erst aufhören, wenn es die beste Option ist, die es gibt», schreibt Ryan Sipes, Thunderbird Product and Business Development Manager, im Thunderbird-Blog (engl.). Thunderbird 115 «Supernova» ist für Linux, macOS und Windows verfügbar.

Die wichtigsten Neuerungen finden Sie auf den folgenden Seiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Entwickler haben angekündigt, dass im Laufe des nächsten Jahres diverse weitere Verbesserungen sowohl an bestehenden Supernova-Features als auch an brandneuen Funktionen ausgeführt werden – einschliessend Thunderbird Sync.

Bereits im Mai 2023 erhielt Thunderbird nach 20 Jahren ein neues Logo (PCtipp berichtete).

Nach 20 Jahren erhielt Thunderbird ein neues Logo, das klarer hervorhebt, dass der Open-Source-E-Mail-Client zu Mozilla gehört

 © Quelle: Mozilla

«Supernova wird mit einem brandneuen Thunderbird-Logo ausgeliefert, das unsere Geschichte und wichtige Verbindung zu Mozilla würdigt und gleichzeitig die Wiederbelebung unserer Marke und eine vielversprechende, nachhaltige Zukunft verkörpert», so die Entwickler im Blog.

Das Design stammt von Jon Hicks, dem Schöpfer der ursprünglichen Firefox- und Thunderbird-Logos.

So sah das Thunderbird-Logo vorher aus

 © Quelle: Mozilla

2. E-Mails: Modernisierte Kartenansicht (Cards View)

In Thunderbird Supernova gibt es eine neue Kartenansicht. Es ist eine neue Version des bekannten vertikalen Layouts für die Nachrichtenliste. Laut Mozilla ist Cards View «perfekt für Menschen, die an modernes Webmail gewohnt sind».

Die Kartenansicht in Thunderbird 115.1 Supernova (für Windows 11 Pro, 22H2). Hier sehen Sie in der Nachrichtenliste nicht mehr nur eine Zeile, sondern zwei, wie man das von anderen modernen Mailprogrammen gewohnt ist

 © Quelle: Mozilla

Hier (oben ganz rechts) wechseln Sie von der Tabellenansicht zur Kartenansicht

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Die ältere Tabellenansicht ist noch immer verfügbar, falls eine Nutzerin oder ein Nutzer die neue Kartenansicht nicht mag.

Oben rechts finden Sie die Anzeigeoptionen für Nachrichtenliste. Hier können Sie zwischen Kartenansicht oder Tabellenansicht wechseln.

So sah die Nachrichtenliste mit Tabellenansicht in Thunderbird in der Version 102.12 aus (für Windows 11 Pro, 22H2) aus

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

3. Gruppierte dynamische Symbolleiste

Die gruppierte dynamische Symbolleiste

 © Quelle: Mozilla

In Supernova finden Sie oben eine dynamische Symbolleiste. Diese bietet häufig verwendete und kontextabhängige Optionen an – je nach Tab oder aktivem Bereich. Diese kann personalisiert werden.

4. Neues Kalenderdesign

Der Thunderbird-Kalender erhielt schon in früheren Versionen ein moderneres Antlitz und erinnerte mehr an Outlook 365. Mit Supernova kommt nun ein verbessertes Mini-Monats-Layout.

Der Kalender in Thunderbird 115 Supernova

 © Quelle: Mozilla

Zudem wurde das Tag-/Woche-/Monats-Raster verändert und es gibt – wie bisher – eine grosse Farbpalette zu Auswahl, um die Farbe Ihres Kalenders nach Wunsch anzupassen.

So sieht es in Thunderbird 115 Supernova aus, wenn Sie die Kalender-Eigenschaften aufrufen. Hier können Sie wie bisher die Farbe des Kalenders bzw. Ihrer Termine ändern

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Nicht viel anders, aber doch etwas eckiger und altbackener kam der Kalender in Thunderbird 102.14 daher (für Windows 11 Pro)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

5. Neue, sortierbare Ordner-Modi und Schlagwörter (Tags)

Der Ordnerbereich in Thunderbird, im unteren Bereich sind die Schlagworte (Tags)

 © Quelle: Mozilla

Die jüngste Thunderbird-Version führt sortierbare Ordnermodi ein. Sie können sich nun alle Tags (Schlagwörter) im Ordnerbereich anzeigen lassen.

Oder Sie aktivieren lokale Ordner oder verschieben Ihren Lieblings-Ordnermodus-Abschnitt nach oben oder unten.

Dies erspart Ihnen ein wenig das Scrollen.

Ausserdem können Sie neu hier auch Ihre Schlagworte (Tags) anzeigen lassen. So finden Sie schnell Ihre als Wichtig oder To Do markierten E-Mails. Sie finden das Menü ganz oben, rechts von Ihrer Mailadresse beim Drei-Punkte-Symbol.

Hier wählen Sie die Ordner aus und finden zudem die Schlagwort-Anzeigeoption

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

6. Verbessertes Adressbuch

Des Weiteren wurde das Adressbuch verbessert. Dies wurde allerdings schon in der Version Thunderbird 102 eingeführt. Seither können Nutzerinnen und Nutzer die neue Tabellenansicht oder eine bessere Bearbeitungsansicht verwenden.

So sieht die Bearbeiten-Funktion aus, wenn Sie einen Kontakt auswählen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

7. Verbesserte Barrierefreiheit

Zudem wurde in der Supernova-Version die Thunderbird-Tastatur-Navigation und die Bildschirmleser-Zugänglichkeit in der ganzen Anwendung nach eigenen Angaben «erheblich» verbessert. Beispielsweise wurde auch die Möglichkeit, durch E-Mail-Inhalte oder andere Bereiche mit den Tab- und Pfeiltasten zu navigieren, stark erweitert.

Die Tab- und Pfeiloptionen in Thunderbird wurden erweitert

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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