Thunderbird: «Verschieben in letzte Ordner» ist defekt

Manchmal kann es passieren, dass Thunderbird die Liste der zuletzt genutzten Ordner nicht mehr aktualisiert. Der erfahrungsgemäss erfolgreichste Weg ist der folgende: Öffnen Sie in Thunderbird oben rechts das Hamburger-Menü (das mit den drei Querstrichen) und gehen Sie darin zu Hilfe/Informationen zur Fehlerbehebung öffnen. Hinter «Profilordner» klicken Sie auf Ordner öffnen. Der Windows-Explorer öffnet den Profilordner.

Wichtig nun: Beenden Sie Thunderbird komplett via Hamburger-Menü/Beenden. Lassen Sie das von Thunderbird geöffnete Windows-Explorer-Fenster mit dem Profilordner aber stehen.

Im Profilordner finden Sie die Datei panacea.dat. Löschen Sie diese, denn sie wird beim nächsten Gebrauch wieder erstellt. Dies leert die Liste der kürzlich für Verschieben/Kopieren in benutzten Ordner. Ab sofort sollten die benutzten Mailordner unter Verschieben in/Letzte Ordner wieder auftauchen und fortlaufend aktualisiert werden. (PCtipp-Forum)