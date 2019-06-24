Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
24. Jun 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Thunderbird: «Verschieben in letzte Ordner» ist defekt

Falls beim Rechtsklick auf eine Mail und «Verschieben in/Letzte Ordner» eine alte Ordnerauswahl erscheint, hilft diese Reparatur.

Hier ist erst einer drin: Bis zu 15 zuletzt genutzte Mail-Ordner sollten hier erscheinen

© Quelle: PCtipp.ch

Per Rechtsklick auf eine Mail in Mozilla Thunderbird lässt sich diese via Verschieben in an einen anderen Ort verfrachten, zum Beispiel in einen selbst erstellten Unterordner «Einkäufe» oder «Newsletter». Der Befehl Verschieben in/Letzte Ordner sollte zudem automatisch die 15 zuletzt verwendeten Mailordner anzeigen. Aber eben: «sollte»!

Hier ist erst einer drin: Bis zu 15 zuletzt genutzte Mail-Ordner sollten hier erscheinen

 © Quelle: PCtipp.ch

Manchmal kann es passieren, dass Thunderbird die Liste der zuletzt genutzten Ordner nicht mehr aktualisiert. Der erfahrungsgemäss erfolgreichste Weg ist der folgende: Öffnen Sie in Thunderbird oben rechts das Hamburger-Menü (das mit den drei Querstrichen) und gehen Sie darin zu Hilfe/Informationen zur Fehlerbehebung öffnen. Hinter «Profilordner» klicken Sie auf Ordner öffnen. Der Windows-Explorer öffnet den Profilordner.

Wichtig nun: Beenden Sie Thunderbird komplett via Hamburger-Menü/Beenden. Lassen Sie das von Thunderbird geöffnete Windows-Explorer-Fenster mit dem Profilordner aber stehen.

Im Profilordner finden Sie die Datei panacea.dat. Löschen Sie diese, denn sie wird beim nächsten Gebrauch wieder erstellt. Dies leert die Liste der kürzlich für Verschieben/Kopieren in benutzten Ordner. Ab sofort sollten die benutzten Mailordner unter Verschieben in/Letzte Ordner wieder auftauchen und fortlaufend aktualisiert werden. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Datenverwaltung Firefox Kummerkasten Web-Dienste Windows Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare