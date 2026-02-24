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Klaus Zellweger
24. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Tiefe Smarthome-Einsichten mit Eve

Apple HomeKit kann mit der App Eve für Matter & HomeKit gepimpt werden. Wir zeigen, wie es geht.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Apple HomeKit • Wenn es eine ­herausragende Eigenschaft von Apples Home-App gibt, dann ist es der ­rekordverdächtige Mangel an Übersicht – erst recht, was die Abläufe und Zusammenhänge hinter den Kulissen betrifft. Deutlich mehr Einsicht bietet die kostenpflichtige App Controller for Homekit, die wir hier vorgestellt haben.

Doch wenn es um versteckte Abläufe, ­Zusammenhänge oder die Frage geht, wie

Bild 1: Die Farbgebung ist etwas speziell, doch der App entgeht kein Gerät

 © Quelle: PCtipp.ch

zum Beispiel das Thread-Netzwerk aufgebaut ist, dann läuft die App Eve für Matter & HomeKit des deutschen Smarthome-Unternehmens Eve Systems (evehome.com) zu Höchstleistungen auf. Sie zeigt zuerst einmal alle Geräte, die bei Apple Home angemeldet sind, Bild 1. Doch darüber hinaus ist sie auch in der Lage, das gesamte Thread-Netzwerk aufzuschlüsseln. Nach wenigen Minuten wird klar, welche Geräte als Router oder Endpunkt agieren – eine Eigenschaft, von der Home-Anwender nur träumen können, Bild 2. Genauso werden Geräte angezeigt, die aktuell verschollen, also nicht erreichbar sind. Auch lassen sich sämtliche Automationen anzeigen, die bei Apple Home einfach von

Bild 2: Der Zustand des Thread-Netzes gehört zu den Infos, die uns Apple Home vorenthält

 © Quelle: PCtipp.ch

Bild 3: Alle Automationen werden aufgeführt, selbst wenn sie in Home verschwunden sind

 © Quelle: PCtipp.ch

der Bildfläche verschwinden und im Hintergrund Probleme bereiten, Bild 3. Und natürlich lassen sich auch neue Geräte dem Zuhause hinzufügen  oder bestehende Geräte aus dem Verbund löschen.

Damit schafft Eve nicht nur Klarheit, sondern erlaubt auch die Entfernung von Störenfrieden mit chirurgischer Präzision. Und vor allem: Die App verrichtet ihren Dienst mit ­allen Geräten, selbst wenn kein einziges von Eve Systems selbst stammt.

Info: Für iPhone und iPad, kostenlos, Deutsch, Download unter go.pctipp.ch/3503.

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