Tiefe Smarthome-Einsichten mit Eve

Apple HomeKit • Wenn es eine ­herausragende Eigenschaft von Apples Home-App gibt, dann ist es der ­rekordverdächtige Mangel an Übersicht – erst recht, was die Abläufe und Zusammenhänge hinter den Kulissen betrifft. Deutlich mehr Einsicht bietet die kostenpflichtige App Controller for Homekit, die wir hier vorgestellt haben.

Doch wenn es um versteckte Abläufe, ­Zusammenhänge oder die Frage geht, wie