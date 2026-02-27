Tilde auf Mac: kurz und bündig

Oft werden in Anleitungen und anderen Dokumenten die Pfad­angaben in diesem Stil geschrieben: ~/Dokumente/Steuerunterlagen. Dabei wird dem eigentlichen Pfad eine Tilde (~) vorangestellt. Dieses Zeichen steht ganz einfach für das eigene Benutzerverzeichnis, erleichtert also die Schreibweise und verbessert die

Übersicht. Statt den vollständigen Pfad wie ­Macintosh HD/Benutzer/pmustermann/­ ­Videos­/­Ferien aufzufächern, reduziert sich die Angabe auf ~/Videos/Ferien.