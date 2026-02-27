27. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
Tilde auf Mac: kurz und bündig
Die Tilde macht die Pfade auf dem Mac kurz und bündig. Wir zeigen, wie es funktioniert.
Oft werden in Anleitungen und anderen Dokumenten die Pfadangaben in diesem Stil geschrieben: ~/Dokumente/Steuerunterlagen. Dabei wird dem eigentlichen Pfad eine Tilde (~) vorangestellt. Dieses Zeichen steht ganz einfach für das eigene Benutzerverzeichnis, erleichtert also die Schreibweise und verbessert die
Übersicht. Statt den vollständigen Pfad wie Macintosh HD/Benutzer/pmustermann/ Videos/Ferien aufzufächern, reduziert sich die Angabe auf ~/Videos/Ferien.
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