Mit ­macOS 14 wird Time Machine um eine nützliche Funktion erweitert: der Möglichkeit, den Backups eine Quota zuzuteilen – also eine Obergrenze für den Speicherbedarf. Denn ohne Quota verhält sich Time Machine gierig: Die Backups werden so lange erweitert, bis das Volume voll ist. Erst dann löscht Time Machine automatisch die ältesten Dateien – und das ist oft zu viel des Guten.

Das führte in der Vergangenheit zu unangenehmen Nebenwirkungen. So wurde eine 5-TB-Festplatte von Time Machine hemmungslos gefüllt, auch wenn 2 TB für Backups gereicht hätten. Und auf dem NAS musste sogar ein separater Benutzer mit einer eigenen Quota angelegt werden, damit die Sicherung nicht völlig aus dem Ruder läuft.

Die Zeiten sind vorbei: Teilen Sie dem Time-Machine-Backup eine eigene Quota zu, um es im Zaum zu halten. Dabei wird auf dem NAS ein einzelnes Disc-Image angelegt, das auf der obersten Ebene liegt – also genau so, wie bei der Speicherung auf einer Festplatte.

Die Quota lässt sich leider nur zuteilen, bevor das Backup angelegt wird. Wenn Sie also grossen Wert auf diese Funktion legen, müssen Sie das bestehende Backup löschen und neu definieren, um an den Schalter zu gelangen – oder ein zweites Backup anlegen.

Quota einrichten

Öffnen Sie in der Systemeinstellung ­Allgemein den Bereich Time Machine. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um ein neues Backup anzulegen. Dort finden Sie eine Option mit dem sperrigen Namen Festplattennutzungslimit. Klicken Sie auf Eigene und ­legen Sie die gewünschte Quota über den angebotenen Schieberegler fest.