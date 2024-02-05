Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
5. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Time Machine

Eine Quota für Time-Machine-Backups.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Mit ­macOS 14 wird Time Machine um eine nützliche Funktion erweitert: der Möglichkeit, den Backups eine Quota zuzuteilen – also eine Obergrenze für den Speicherbedarf. Denn ohne Quota verhält sich Time Machine gierig: Die Backups werden so lange erweitert, bis das Volume voll ist. Erst dann löscht Time Machine automatisch die ältesten Dateien – und das ist oft zu viel des Guten.

Das führte in der Vergangenheit zu unangenehmen Nebenwirkungen. So wurde eine 5-TB-Festplatte von Time Machine hemmungslos gefüllt, auch wenn 2 TB für Backups gereicht hätten. Und auf dem NAS musste sogar ein separater Benutzer mit einer eigenen Quota angelegt werden, damit die Sicherung nicht völlig aus dem Ruder läuft.

Die Zeiten sind vorbei: Teilen Sie dem Time-Machine-Backup eine eigene Quota zu, um es im Zaum zu halten. Dabei wird auf dem NAS ein einzelnes Disc-Image angelegt, das auf der obersten Ebene liegt – also genau so, wie bei der Speicherung auf einer Festplatte.

Die Quota lässt sich leider nur zuteilen, bevor das Backup angelegt wird. Wenn Sie also grossen Wert auf diese Funktion legen, müssen Sie das bestehende Backup löschen und neu definieren, um an den Schalter zu gelangen – oder ein zweites Backup anlegen.

Quota einrichten

Öffnen Sie in der Systemeinstellung ­Allgemein den Bereich Time Machine. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um ein neues Backup anzulegen. Dort finden Sie eine Option mit dem sperrigen Namen Festplattennutzungslimit. Klicken Sie auf Eigene und ­legen Sie die gewünschte Quota über den angebotenen Schieberegler fest.

Die Quota löst so manches Problem bei Backups

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Apple Apps Backup Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare