Timer, kurz & bündig

Siri kann leider nur wenig richtig gut. Dazu gehören immerhin die allseits beliebten Timer, die zum Beispiel über den HomePod (mini) in der Küche dafür sorgen, dass der Braten im Ofen nicht zu Asche wird. Doch oft werden Timer etwas umständlich, weil zu ausführlich gestellt. ­Dabei sind die Kommandos denkbar kurz.

Die schnellste Instruktion, um einen Timer einzurichten, lautet: «Hey Siri, 15 Minuten!». Diese Eingabe wird automatisch als Timer identifiziert. Durch den Zuruf «Hey Siri, ­Timer!» gibt Apples Assistentin hingegen bekannt, wie lange er noch läuft. Und schliesslich führt das Kommando «Hey Siri, Timer abbrechen!» zu einem abrupten Ende.