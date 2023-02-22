Tipps für angehende Prepper

Cookeo bietet zwar kein «geführtes Kochen» wie etwa der Thermomix, aber das ist auch nicht nötig: Wenn alles geschnippelt, angebraten und der Deckel zu ist, gibt es nichts mehr zu tun. Und sobald das Gericht fertig ist, wird der Vorgang gestoppt und die Warmhaltefunktion aktiviert (gesehen bei brack.ch für 239 Franken).

Wirkung. Spart viel Strom, weil nur noch ein Gerät fürs Kochen benötigt wird; und das erledigt seine Arbeit erst noch in einem Bruchteil der Zeit. Allerdings – Sie ahnen es bereits – steht damit schon wieder ein neues Gerät in der Küche.

Der Blackout

Bis jetzt haben wir gesehen, wie Strom gespart werden kann. Ein anderes, wenn auch eher unwahrscheinliches Szenario, sind kurze oder längere Blackouts – also Zeiten, in denen gar kein Strom mehr fliesst.

Und so stellt sich die Frage, wie wir uns am besten auf eine solche Situation vorbereiten. WC-Papier ist kein Problem, denn davon stehen seit der letzten Pandemie immer noch etwa hundert Rollen im Keller. Doch was geschieht, wenn plötzlich jede Art von Lebensmitteln gehamstert wird, während die lieben Mitmenschen nervös werden und nicht mehr ganz so lieb dreinschauen?

Auch dagegen kann man sich wappnen. Doch gefriergetrocknetes Futter für Astronauten in Ehren: In den Vorrat gehört nur, was auch zu normalen Zeiten gerne gegessen wird. Hundert Büchsen Ravioli verhindern zwar das Verhungern – aber nicht den gerechten Zorn der Familie.

Einkochen

Der beste Vorrat ist immer noch der, den man selbst gekocht hat. Damit wird den Bedürfnissen der Familie Rechnung getragen und die Abwechslung ist garantiert. Dabei hilft die grossmütterliche Kunst des Einkochens: Fertige Mahlzeiten werden für Monate oder sogar Jahre geniessbar macht, ohne dass sie gekühlt werden müssen.

In unserer Familie ist das Einkochen zu einer festen Einrichtung geworden – weniger im Gedanken eines Notvorrates, sondern weil man sich jederzeit ein Glas aus dem Regal nehmen kann. Wenn Sie diesen Schritt also ins Auge fassen, geniessen Sie so manche Vorzüge, die weit über den Notvorrat hinausreichen – etwa, dass ein selbstgekochtes Mittagessen innerhalb von Minuten auf dem Tisch steht.

In unseren Breitengraden ist die Firma Weck zum Synonym für das Einkochen geworden, bis hin zum Wort «einwecken». Die gefüllten Gläser werden im Einkochautomaten so lange erhitzt und vakuumiert, bis sie im Prinzip zu einer Konserve werden. Etwa fünfzig Gläser in verschiedenen Grössen bilden eine solide Basis für die ersten Gehversuche, denn gekocht wird immer im grossen Stil – was ebenfalls Energie spart. Als Einkochautomat empfiehlt sich der Weck WAT 25 (gesehen bei galaxus.ch für 237 Franken). Ein etwas teureres Modell ist mit einem Zapfhahn ausgestattet; den brauchen Sie jedoch nur, um etwa Glühwein warmzuhalten und auszuschenken.