Die Tipps vom Experten gegen Cyberkriminalität

Die heutige vernetzte Welt bietet schier unbegrenzte Möglichkeiten. Doch im Internet lauern unzählige Gefahren. Cyberkriminelle versuchen rund um die Uhr, unvorsichtige Nutzer über den Tisch zu ziehen. Wie man sich schützt, weiss Philipp Wacker von der Schweizer Telekommunikationsanbieterin Quickline.

Herr Wacker, welche einfachen Möglichkeiten haben Privatpersonen, sich vor Cyberangriffen zu schützen?

Privatpersonen können sich vor Cyberangriffen schützen, indem sie sichere und unterschiedliche Passwörter für ihre Konten verwenden. Ein Passwortmanager und die Zwei-Faktor-Authentifizierung bieten zusätzliche Sicherheit. Ebenso wichtig ist das regelmässige Durchführen von Software-Updates auf allen internetfähigen Geräten, um Sicherheitslücken zu schliessen.

Verdächtige Nachrichten und Links sollten stets kritisch betrachtet werden, da sie häufig Phishing-Versuche oder Schadsoftware enthalten. Typische Merkmale verdächtiger Mails sind unbekannte Absender, ungenaue Ansprachen, Rechtschreibfehler oder zu verlockende Angebote. Im Zweifel hilft eine Google-Suche nach Absender oder Betreff, da solche E-Mails oft massenhaft versendet werden.