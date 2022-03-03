Tipps für den Messenger Wire

Tipp 1: Sprache ändern Nehmen wir mal an, die Desktop-Version ist irrtümlicherweise auf Englisch installiert worden. Via Menüpunkt Wire > Language ändern Sie die Softwaresprache rasch auf Deutsch. Sie müssen die App neu starten, damit dies umgesetzt wird (Klicken Sie auf «Jetzt neu starten»)
Tipp 2: Zitieren, Gefällt mir, Teilen etc. Drücken Sie etwas länger auf eine Nachricht. Nun öffnet sich ein Menüfenster. Sie können direkt antworten (Zitieren), etwas als Gefällt mir markieren, einen Nachricht kopieren, teilen oder löschen
Tipp 3: Jemanden erwähnen Um jemanden zu erwähnen, finden Sie unterhalb des Textfeldes gleich rechts des Kamera-Symbols ein @-Zeichen. Tippen Sie auf das @-Zeichen. Es wird direkt ins Textfeld eingefügt, ausserdem finden Sie direkt oberhalb den Benutzer des aktuellen Chats zum Auswählen. In einem Gruppenchat können Sie auch mehrere Personen erwähnen
Tipp 4: Gruppe erstellen Tippen Sie in der Grundansicht (Smartphone-Version) unten auf das Profil-Icon (Person). Ganz oben finden Sie «Gruppe erstellen». Geben Sie einen Namen ein und tippen auf «Weiter». Wählen Sie die Teilnehmenden aus und anschliessend tippen Sie auf «Fertig»
Tipp 6:«Lesebestätigung senden» deaktivieren Um Ihre Privatsphäre besser zu schützen, können Sie die Lesebestätigung für Chats deaktivieren. Handyversion: Profilfoto > Einstellungen > Benutzerkonto. Unter «Datenschutz» sehen Sie einen Schieberegler bei «Lesebestätigung senden». Deaktivieren Sie ihn. Bei Threema gibt es ausserdem die Möglichkeit, nicht anzuzeigen, dass Sie gerade tippen. Dies geht bei Wire nicht
Tipp 9: Zeichnen bzw. Bilder verzieren Wer nicht gerne Sprachnachrichten verschickt und ein Tippmuffel ist, kann mit Wire auch zeichnen. Unterhalb des Textfeldes finden sie als drittes von links eine Art Gekritzel. Wählen Sie oben eine Farbe aus und los gehts. Sie können auch ein Bild einfügen und dieses dann hübsch bunt und mit Emojis versehend verzieren
Tipp 10: Sprachnachricht aufnehmen (mit Filter) Wie von WhatsApp (oder Threema) gewohnt, können Sie den Liebsten das Erlebte auch (lang und breit) per Sprachnachricht zukommen lassen. Hierzu tippen Sie unterhalb des Textfeldes auf das Mikro-Symbol. Witzig: Nach der Aufnahme können Sie übrigens einen Filter drüberpacken. Wie hören Sie sich als Marsmännchen an? Wenn Sie keinen Filter möchten, tippen Sie einfach direkt auf das Häkchen-Symbol
Tipp 11: GIFs verschicken Was andere Threema-Nutzer vielleicht auch vermissen: Man kann leider noch keine GIFs verschicken. Das geht bei Wire. Tippen Sie unterhalb des Textfeldes auf die GIF-Schaltfläche.
Tipp 12: Person«anpingen» Statt eine Person zu erwähnen, können Sie diese auch «anpingen», um deren Aufmerksamkeit zu erlangen. In einem Chat tippen Sie hierzu auf das Drei-Punktesymbol (unten rechts), um weitere Funktionen zu sehen. Tippen Sie auf das zweite Icon von links.
Tipp 13: Datei, Bild oder Video senden Ebenfalls auf der zweiten Funktionsseite (Drei-Punktesymbol unten rechts) finden Sie das Büroklammer-Symbol. Hier können Sie in einem (Gruppen-)Chat Dateien, Fotos oder Videos verschicken.
Tipp 14:Zwischen mehreren Benutzerkonten wechseln Oben links finden Sie das «Profil». Via «+ Neues Team oder Konto» können Sie nun das neue Benutzerkonto erstellen. Zwischen den Benutzern wechselt man via Tippen aufs Profilfoto
Tipp 15: Gesprächsverlauf sichern und wiederherstellen Sie können den Gesprächsverlauf sichern und wiederherstellen. Tippen Sie in der App auf das Avatarbild oder in der PC-Version auf das Zahnrad-Symbol und gehen Sie zu «Einstellungen» bzw. «Benutzerkonto». Suchen Sie nach Unterhaltungen sichern. Wiederherstellen können Sie die Unterhaltungen via PC-Version. Das Prozedere istdetailliert in diesem Tipp erklärt
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
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