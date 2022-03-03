Tipps für den Messenger Wire

Tipp 10: Sprachnachricht aufnehmen (mit Filter)

Wie von WhatsApp (oder Threema) gewohnt, können Sie den Liebsten das Erlebte auch (lang und breit) per Sprachnachricht zukommen lassen. Hierzu tippen Sie unterhalb des Textfeldes auf das Mikro-Symbol. Witzig: Nach der Aufnahme können Sie übrigens einen Filter drüberpacken. Wie hören Sie sich als Marsmännchen an? Wenn Sie keinen Filter möchten, tippen Sie einfach direkt auf das Häkchen-Symbol