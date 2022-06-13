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Claudia Maag
13. Jun 2022
Lesedauer 3 Min.

Office 365/2019

To do: «Mein Tag» verwenden – so gehts

Mit «Mein Tag» haben Sie jeden Morgen quasi eine leere Tafel vor sich, auf die Sie Aufgaben notieren können. Unerledigtes «verschwindet» über Nacht, kann jedoch via «Vorschläge» rasch wieder hinzugefügt werden.

Mein Tag von Microsoft To Do

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Microsofts Aufgabentool To Do finden Sie direkt in Outlook. Sie können Mein Tag dazu verwenden, sich auf die täglichen Aufgaben zu konzentrieren. 

Hinweis 1: Achtung, die intelligente Liste Mein Tag wird jede Nacht zurückgesetzt. Dies, damit Sie jeden Morgen quasi eine leere Tafel vor sich haben, zu der Sie neue tägliche Arbeiten hinzufügen können. Alle Aufgaben in Mein Tag, die nicht abgeschlossen wurden, bevor die Liste zurückgesetzt wird, werden aber in Ihrer Aufgabenliste gespeichert. Am folgenden Tag finden Sie diese unter Vorschläge.

  1. Klicken Sie links in der Menüleiste auf das To-Do-Icon (blauer Haken).

Hier finden Sie Microsoft To Do in Outlook (Desktopversion)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Sie sehen nun den Aufgaben-Bereich und könnten direkt eine +Aufgabe hinzufügen. Klicken Sie stattdessen oben links auf das Hamburger-Menü (drei horizontale Linien). 
  • Hier finden Sie ganz oben Mein Tag

    • Mein Tag soll helfen, sich auf die täglichen Aufgaben zu konzentrieren

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Tippen Sie eine Bezeichnung für die Aufgabe ein. 
  • Unterhalb finden Sie das Kalender-Icon für das Fälligkeitsdatum (standardmässig auf Heute). Beim Glockensymbol können Sie sich eine Erinnerung setzen z. B. Später am Tag, 14 Uhr (individuell anpassbar). Beim Symbol daneben können Sie diese Aufgabe wiederholen.
  • Klicken Sie rechts auf Hinzufügen.
  • Sie können direkt weitere Aufgaben erfassen und hinzufügen.
  • Ausserdem können Sie Notizen zu einer Aufgabe hinzufügen. Klicken Sie eine erstellte Aufgabe an, um weitere Optionen zu sehen. Rechts sehen Sie ganz unten Notizen hinzufügen. Hier können Sie übrigens auch Dateien oder eine Kategorie (Farben) hinzufügen.

    • Sie können einer Aufgabe auch Notizen, Dateien oder eine Farbkategorie hinzufügen

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Rechts der Aufgaben sehen Sie ein Stern-Symbol (für Wichtig). Hierdurch können Sie die Wichtigkeit einer Aufgabe hervorheben.
  • Wer möchte, kann diese Liste ausdrucken. Klicken Sie hierzu rechts von Mein Tag auf das Drei-Punkte-Symbol.

    • Hinweis 2: Dies wurde mit einem kommerziellen Microsoft-365-Abo und der Outlook-Desktop-Version durchgeführt.

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