To do: «Mein Tag» verwenden – so gehts

Microsofts Aufgabentool To Do finden Sie direkt in Outlook. Sie können Mein Tag dazu verwenden, sich auf die täglichen Aufgaben zu konzentrieren.

Hinweis 1: Achtung, die intelligente Liste Mein Tag wird jede Nacht zurückgesetzt. Dies, damit Sie jeden Morgen quasi eine leere Tafel vor sich haben, zu der Sie neue tägliche Arbeiten hinzufügen können. Alle Aufgaben in Mein Tag, die nicht abgeschlossen wurden, bevor die Liste zurückgesetzt wird, werden aber in Ihrer Aufgabenliste gespeichert. Am folgenden Tag finden Sie diese unter Vorschläge.