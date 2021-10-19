Tolino Vision 6: Blättertasten vertauschen – so gehts

Liegen Sie wie ich gerne auf dem Sofa, halten den Tolino quer mit den beiden Tasten auf Ihrer Seite und sind einen Moment lang irritiert, dass die linke Taste nicht «Eine Seite zurück» bedeutet, sondern «Eine Seite voraus»? Dann gibts gute Nachrichten, denn beim Tolino Vision 6 (Okt. 2021) kann man die Richtung der Vor- und Zurück-Tasten ändern.

Tippen Sie auf das Hamburger-Menü. Wählen Sie aus den Optionen Einstellungen. Hier gehts zu Blättertasten. Per Schieberegler vertauscht man die Vor- und Zurück-Tasten.

Zusatztipp 1: Wie Sie anhand des Screenshots sehen, kann man pro Taste je eine Zusatzfunktion wählen. Diese ist ebenfalls unter Blättertasten einstellbar. Zur Auswahl stehen: Keine, Beleuchtungs-Menü, Startseite, Touch an/aus. Anschliessend müssen Sie die entsprechende Taste für circa zwei Sekunden gedrückt halten und loslassen.

Zusatztipp 2: Falls Sie LinkshänderIn sind: Es gibt einen Linkshänder-Modus (Blättern per Antippen auf dem Display). Gehen Sie ebenfalls zu den Einstellungen und anschliessend zu Lese-Einstellungen. Der Linkshänder-Modus wird per Schieberegler aktiviert.