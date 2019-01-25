Ton ab Soundkarte aufnehmen

Lösung: Auf der Suche nach einem kostenlosen Tool, mit dem man ganz einfach den Ton aufnehmen kann, der am PC gerade abgespielt wird, stolpert man über recht viele Adware-haltige oder nicht funktionierende Anwendungen. Es gibt aber einen Klassiker, mit dem das funktioniert.

So gehts mit Audacity

Es ist der kleine Tausendsassa aus der Open-Source-Szene: Audacity. Die quelloffene Software bekommen Sie für alle gängigen Windows-Versionen bis Windows 10, für macOS X und Linux. Und wie es sich für Open-Source-Software gehört, ist sie auch werbefrei.

Laden Sie Audacity herunter (https://www.audacityteam.org/download/) und installieren Sie das Tool. Beim ersten Start übernehmen Sie die Installation der vorgeschlagenen Plug-ins.

Für die Erstellung von MP3 installieren Sie zusätzlich den LAME MP3 Encoder. Laden Sie hierfür von https://lame.buanzo.org/#lamewindl die Zip-Variante des LAME Encoders herunter (libmp3lame-win-3.99.3.zip). Entzippen Sie die Datei. Kopieren Sie den entzippten Inhalt (lame_enc.dll) in den Programmordner von Audacity. Starten Sie Audacity. Gehen Sie zu Bearbeiten/Einstellungen/Bibliotheken. Klicken Sie bei MP3-Bibliothek auf Suchen und weisen Sie ihm den Weg zur Encoder-Datei (z.B. meist mit Namen lame_enc.dll).

Lassen Sie sich dann von der schieren Funktionsvielfalt von Audacity nicht erschlagen. Das Einfachste geht auch relativ einfach. Unterhalb der Symbolleisten finden Sie einen Balken für die Wahl der Aufnahmequelle. Greifen Sie im ersten Ausklappmenü (Audiohost) zu Windows WASAPI und im zweiten (Aufnahmegerät) zum Eintrag für Ihre Lautsprecher (hier: Lautsprecher Conexant 20751 SmartAudio). Der Grund: Sie wollen ja gerade nicht über ein Mikrofon aufnehmen, sondern Sie wollen das aufnehmen, was Ihr System gerade an die Lautsprecher ausgibt. Daneben gibts noch ein Ausklappmenü für den Stereokanal und dahinter die Ausgabe; ebenfalls Ihre Lautsprecher.

Ist alles eingestellt, wählen Sie unten noch die Projekt-Rate aus, standardmässig 44100 Hertz. Sie können eine höhere Rate festlegen; beachten Sie aber, dass Audacity beim Export ins MP3-Format wieder alles herunterrechnen wird.