Tool-Tipp: Dialekt-Test vom «Tages-Anzeiger»

So gehts:

1. Surfen Sie auf diese Webseite.

2. Scrollen Sie im Artikel etwas nach unten, bis Sie einen Schieberegler sehen.

3. Wählen Sie dort zunächst Ihr Alter aus (nach rechts ziehen).

4. Anschliessend werden Sie gefragt, welche Dialektwörter Sie z. B. für Apfel, Kartoffel, Kuss oder Kneifen verwenden.

5. Klicken Sie am Ende auf Absenden.

PCtipp meint: Bei der Autorin hat es zwar (auch beim zweiten Versuch) nicht ganz gestimmt, aber unterhaltsam ist es allemal.