Tool-Tipp: PDF24 Creator

PDF24 Creator ist eine sehr einfach zu bedienende, kostenloses Werkzeugsammlung. Die Verwendung ist erfreulich intuitiv. Damit können Sie fix PDFs zusammenführen, aber sie auch organisieren, schützen, kommentieren, verkleinern und vieles mehr.

Erste Schritte

Laden Sie die Installationsdatei herunter und installieren Sie PDF24 Creator. Klicken Sie dann auf den passenden Button. Wir haben als Beispiel zwei PDFs zusammengefügt. Sie können entweder auf Dateien wählen klicken und den Dateipfad auswählen oder Sie ziehen die Datei(en) via Drag & Drop ins gelbe Feld.