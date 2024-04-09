Software
Tool-Tipp: PDF24 Creator
PDF24 Creator ist eine sehr einfach zu bedienende, kostenloses Werkzeugsammlung. Die Verwendung ist erfreulich intuitiv. Damit können Sie fix PDFs zusammenführen, aber sie auch organisieren, schützen, kommentieren, verkleinern und vieles mehr.
Erste Schritte
Laden Sie die Installationsdatei herunter und installieren Sie PDF24 Creator. Klicken Sie dann auf den passenden Button. Wir haben als Beispiel zwei PDFs zusammengefügt. Sie können entweder auf Dateien wählen klicken und den Dateipfad auswählen oder Sie ziehen die Datei(en) via Drag & Drop ins gelbe Feld.
Hier können Sie auch gleich die Reihenfolge ändern, indem Sie mit der Maus eine der Dateien auswählen und sie verschieben. Klicken Sie auf Zusammenfügen. Anschliessend klicken Sie auf Speichern und fertig ist Ihre zusammengeführte PDF-Datei.
Zum Downloadlink von PDF24 Creator gehts hier lang.
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