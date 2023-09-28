Krankenkassenvergleich
Mit diesen Tools berechnen Sie Ihre Krankenkassen-Prämie
Der erneute Prämienschock ist in aller Munde. 2024 steigen die Prämien durchschnittlich um 8,7 Prozent. Zwar sind Schweizer ihrer Krankenversicherung recht treu. Doch spätestens jetzt lohnt sich ein Vergleich, um zu erfahren, ob sich ein Wechsel lohnt. Hierzu gibt es Prämienrechner. PCtipp hat sich vier Online-Tools angeschaut; sie sind alle sehr ähnlich aufgebaut.
Hinweis: Die Grundversicherung können Sie jedes Jahr zum 30. November kündigen. Es ist nicht der Poststempel massgebend, sondern das Schreiben muss am letzten Tag der gesetzlichen Kündigungsfrist bei der Krankenkasse zu normalen Geschäftszeiten eintreffen. Mehr dazu hier.
Prämienverbilligung
Personen mit wenig Geld können zudem prüfen, ob Sie für eine Prämienverbilligung infrage kommen. Der Kanton bezahlt dann einen Teil der Prämien für die Grundversicherung. Zuständig für die Prämienverbilligung ist Ihr Wohnkanton. Mehr zur Prämienverbilligung erfahren Sie auf priminfo.ch.
(Ursprung 2022, aktualisiert und ergänzt September 2023)
Offizieller Prämienrechner des Bundes (Priminfo)Priminfo (s. Bild erste Seite) ist der offizielle, vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zur Verfügung gestellte Krankenkassenprämien-Rechner. Er ist werbefrei und anonym.
Sie geben Ihre Postleitzahl, Ihren Jahrgang und die gewünschte Franchise ein. Auch die Unfalldeckung kann hinzugefügt oder ausgeklammert werden.
Tippen Sie auf Person hinzufügen, wenn Sie die Prämien für mehrere Personen prüfen möchten. Optional kann die aktuelle Krankenkasse sowie das derzeitige Versicherungsmodell angegeben werden. Unten können Sie auswählen, welche Versicherungsmodelle verglichen werden sollen (Standard, Hausarzt, HMO, Weitere Modelle). Klicken Sie unten auf die Schaltfläche Berechnen.
- Webseite: priminfo.ch
- Der Bund bietet eine Vorlage Kündigung/Änderung der obligatorischen Krankenversicherung (Grundversicherung)
- Ob Sie für eine Prämienverbilligung infrage kommen, erfahren Sie über diesen Link.
Stiftung KonsumentenschutzDie Stiftung Konsumentenschutz bietet ebenfalls einen Prämienrechner. Auch hier gibt man den Wohnort/die PLZ plus Jahrgang einer Person ein, kann die Unfalldeckung ein- oder ausschliessen und die gewünschte Franchise auswählen.
Zudem zeigt er immer alle verfügbaren Angebote der Grundversicherung wie Telmed-, HMO und Hausarztmodelle an. Auch bei diesem Tool können weitere Personen (gleicher Haushalt) hinzugefügt werden. Klicken Sie auf den Button Vergleichen.
Alternativ gibts hier die Option Krankenkassen Fairness-Check. Krankenkassen können sich vorbehalten, Sie aus einem Versicherungsmodell auszuschliessen oder die Kosten einer Behandlung nicht zu übernehmen, wenn Sie sich nicht an gewisse Regeln halten. Mit dem Fairness-Check können Sie Ihre aktuelle Versicherung bzw. das gewählte Modell überprüfen.
- Webseite: konsumentenschutz.ch/online-ratgeber/praemienvergleich-krankenkasse
- Über dieses Tool der Stiftung Konsumentenschutz können Sie in ein paar Minuten einen personalisierten Kündigungsbrief erstellen.
- Hier geht es zum Online-Ratgeber Welches Krankenkassen-Modell soll ich in der Grundversicherung wählen?
Comparis und Dschungelkompass
Comparis-Krankenversicherer-Vergleich
Bekannt ist der Krankenkassen-Prämienvergleich des Schweizer Vergleichsportals Comparis. Hier gibt man seinen Wohnort ein und klickt dann auf Prämien vergleichen. Nebst Wohnort und Jahrgang muss hier zudem, wenn gewünscht, das Geschlecht eingegeben werden.
Die Versicherungsmodelle Hausarzt, freie Arztwahl, Gruppenpraxis oder telefonische Erstberatung (Telmed) sind vorhanden, Unfallversicherung kann ebenfalls ein- oder ausgeschlossen werden. Wählen Sie die gewünschte Franchise. Weitere Personen sind hinzufügbar. Klicken Sie auf die Schaltfläche Resultate Grundversicherung.
Bei den Resultaten sehen Sie zudem – sofern vorhanden – die Kundenzufriedenheit pro Versicherer, bspw. 5.1 von 6 etc. Wenn Sie ein passendes Angebot gefunden haben, können Sie direkt per Button Weiter zur Offerte gehen.
Es gibt zudem auch einen Rechner für eine vorhandene Zusatzversicherung.
- Webseite: comparis.ch/krankenkassen
- Weitere Informationen zum Thema Krankenversicherung finden Sie hier (nach unten scrollen)
Prämienrechner Dschungelkompass
Nicht zuletzt bietet auch dschungelkompass.ch einen Krankenkassen-Prämienrechner an. Im Prinzip dasselbe in Grün: PLZ, Jahrgang, Franchise auswählen, Unfall ja/nein, weitere Person hinzufügbar.
Die aktuelle Versicherung ist optional, auch hier sieht man die Versicherungsmodelle Standard, Hausarzt, HMO und Telmed.
Ganz oben können Sie filtern, beispielsweise mit Nur Angebote mit Offertbestellung anzeigen.
Speziell am Prämienrechner von Dschungelkompass ist, dass er die Aufschläge der letzten Jahre anzeigt. In der Übersichtstabelle wird zunächst der Aufschlag im Vergleich zum Vorjahr angezeigt. Klicken Sie dazu auf Details.
In den Details sehen Sie zudem ein Diagramm (alternative Franchisen für die angegebene Person).
- Webseite: dschungelkompass.ch/krankenkassen
PCtipp meintWer bisher vor dem Aufwand eines Wechsels zurückgeschreckt ist, sollte mit Blick auf die erneute, massive Prämienerhöhung 2024 unbedingt die Prämien vergleichen. Gefallen hat der Rechner vom Konsumentenschutz und hilfreich finde ich die Vorlagen für den Kündigungsbrief. Bei Dschungelkompass sei hervorgehoben, dass man die Aufschläge der letzten 5 Jahre sehen kann.
Schauen Sie sich des Weiteren unbedingt auch an, ob Sie für eine Prämienverbilligung infrage kommen (siehe priminfo.ch).
(Ursprung 2022, aktualisiert und ergänzt September 2023)
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