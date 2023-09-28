Mit diesen Tools berechnen Sie Ihre Krankenkassen-Prämie

Der erneute Prämienschock ist in aller Munde. 2024 steigen die Prämien durchschnittlich um 8,7 Prozent. Zwar sind Schweizer ihrer Krankenversicherung recht treu. Doch spätestens jetzt lohnt sich ein Vergleich, um zu erfahren, ob sich ein Wechsel lohnt. Hierzu gibt es Prämienrechner. PCtipp hat sich vier Online-Tools angeschaut; sie sind alle sehr ähnlich aufgebaut.

Hinweis: Die Grundversicherung können Sie jedes Jahr zum 30. November kündigen. Es ist nicht der Poststempel massgebend, sondern das Schreiben muss am letzten Tag der gesetzlichen Kündigungsfrist bei der Krankenkasse zu normalen Geschäftszeiten eintreffen. Mehr dazu hier.

Prämienverbilligung

Personen mit wenig Geld können zudem prüfen, ob Sie für eine Prämienverbilligung infrage kommen. Der Kanton bezahlt dann einen Teil der Prämien für die Grundversicherung. Zuständig für die Prämienverbilligung ist Ihr Wohnkanton. Mehr zur Prämienverbilligung erfahren Sie auf priminfo.ch.

(Ursprung 2022, aktualisiert und ergänzt September 2023)

Offizieller Prämienrechner des Bundes (Priminfo)

Priminfo (s. Bild erste Seite) ist der offizielle, vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zur Verfügung gestellte Krankenkassenprämien-Rechner. Er ist werbefrei und anonym.