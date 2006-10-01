Total Commander: Ordnerstruktur ausdrucken

Das sehr nützliche Tool "Total Commander" [1] enthält eine Funktion, mit der Sie eine Dateiliste inklusive aller Unterverzeichnisse ausdrucken können.

Dazu wählen Sie im Menü "Dateien" die Funktion "Drucken" und dort einen der Punkte "Dateiliste..." oder "Dateiliste mit Unterverzeichnissen...".