1. Okt 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Total Commander: Ordnerstruktur ausdrucken
Ich suche ein Programm, mit dem ich die Ordnerstruktur einer Festplatte oder eines USB-Sticks ausdrucken kann.
Das sehr nützliche Tool "Total Commander" [1] enthält eine Funktion, mit der Sie eine Dateiliste inklusive aller Unterverzeichnisse ausdrucken können.
Dazu wählen Sie im Menü "Dateien" die Funktion "Drucken" und dort einen der Punkte "Dateiliste..." oder "Dateiliste mit Unterverzeichnissen...".
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