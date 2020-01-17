Touchpad steuern oder ausschalten

Falls Ihr Touchpad-Treiber in der Systemsteuerung keine der benötigten Einstellungen anbietet, bleibt noch das Nachrüsten über ein kostenloses Hilfsprogramm. Laden Sie den Touchpad Blocker herunter und installieren Sie ihn. Öffnen Sie nach dessen Start die Einstellungen. Je nach Geschmack deaktivieren Sie noch «Beep when click is blocked» oder «Online features». Ganz ähnlich wie die Synaptics-Einstellungsoptionen schaltet auch dieses Tool das Touchpad automatisch aus, sobald Sie auf der Tastatur tippen. Erst wenn Sie mehr als eine halbe oder ganze Sekunde nichts eingetippt haben, ist das Touchpad wieder aktiv. Diesen Zeitwert passen Sie bei Bedarf in den Einstellungen an. Den Blocker selbst schalten Sie mit Ctrl+F9 aus und ein.

Sofern Ihr Notebook mit einem Synaptics-Touchpad ausgestattet ist, schalten Sie dieses via Touchpad Blocker auf Wunsch mit Ctrl+Alt+F9 gleich komplett aus oder ein.

Gerätemanager

Eine etwas «härtere» Methode ist das Ausschalten per Gerätemanager.

Unter Windows 7, 8 oder Windows 10 klicken Sie auf Start bzw. drücken die Windowstaste, tippen Gerätemanager ein, klicken das Gefundene mit Rechts an und gehen zu Als Administrator ausführen.

Im Gerätemanager selbst entdecken Sie das Touchpad häufig unter der Bezeichnung «Synaptics» unter den Mäusen/Zeigegeräten. Klicken Sie mit Rechts darauf und gehen Sie zu Deaktivieren, sofern vorhanden. Falls Sie das Touchpad wieder verwenden wollen, aktivieren Sie es an derselben Stelle wieder.

Holzhammermethode: BIOS

Eine weitere Variante wäre das BIOS bzw. UEFI. Dort wird das Touchpad je nach Hersteller anders bezeichnet, z.B. als «Internal Pointing Device». Setzen Sie diesen auf «Disable». Ins BIOS gelangen Sie je nach Fabrikat auf unterschiedlichem Weg. Die meisten PCs/Notebooks machen direkt nach dem Einschalten auf die zu drückende Taste (F2, Delete, F12 oder ähnlich) aufmerksam. Im BIOS selbst wird für gewöhnlich nicht per Maus navigiert, sondern per Pfeiltasten, PageUp/PageDown, Enter, Leertaste.

Achtung: Im BIOS gilt häufig die US-Tastatur. Sollten Sie also etwa beim Verlassen und Speichern mit «Y» für «Yes» bestätigen müssen, dann drücken Sie die Taste «Z». (PCtipp-Forum)