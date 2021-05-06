Web-Tipp
Trafimage: Reiseroute zeichnen – so gehts mit der SBB-Kartenplattform
Mit der SBB-Webkarte «Trafimage» kann man unter anderem Reisen darstellen und versenden. Wenn Sie eine Reise für Ihre Familie oder als Lehrer für Ihre Klasse eine Route visuell auf der Karte samt Treffpunkt-Infos darstellen möchten, können Sie das beispielsweise mit «Trafimage» erledigen.
Trafimage wurde von den SBB im November 2018 lanciert (PCtipp berichtete). Die Webkarte ist auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar.
Hinweis: Der Anmelden-Bereich ist für die allgemeine Nutzung nicht notwendig und nur für SBB-interne Kartenthemen verfügbar (nicht öffentlich zugänglich).
So funktionierts
- Surfen Sie zur Nutzung des Kartenportals Trafimage auf diesen Link.
- Links oben sehen Sie den Menüpunkt Netzkarte Personenverkehr. Klicken Sie rechts davon auf das Winkel-Symbol, um das Menü auszuklappen.
Hinweis: Ihre Zeichnung wird laut Info auf der Webseite ein Jahr lang gespeichert. Vergessen Sie dennoch vor Verlassen der Webseite nicht, den Link zu Ihrer Zeichnung zu speichern.
Text Zeichnen, Speichern und auf Webkartenportal anzeigen
Text zeichnen
- Sie können zudem noch Text hinzufügen, z.B. Zielort oder Treffpunkt am 6. Mai 2021 um 09 Uhr, Gleis 7.
- Klicken Sie hierfür auf Text zeichnen, sowie anschliessend in die Nähe des gewünschten Punktes. Im nun erscheinenden Text-Einstellungen-Fenster können Sie bei Text hier eingeben das Gewünschte eintippen.
- Ändern Sie die Textgrösse, -ausrichtung, -farbe oder -drehung nach Ihren Wünschen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schliessen oder oben rechts auf das X-Zeichen.
Speichern
- Nachdem Sie die Reiseroute nun gezeichnet und den Text hinzugefügt haben, vergessen Sie nicht, das Ganze zu Speichern. Klicken Sie links auf die entsprechende Schaltfläche.
Hinweis: Theoretisch könnte man oben links den Plan umbenennen, es kommt allerdings die Meldung, dass man hierfür eingeloggt sein muss. Dies ist nur für SBB-Interne möglich.
Zeichnung auf Webkartenportal anzeigen
- Am Schluss klicken Sie oben links auf Zeichnung in Webkartenportal anzeigen (SBB-Symbol).
- Sie können dies nun via Teilen-Button an Ihre Familie oder andere Reiseteilnehmende verschicken. Man kann sich einen Link anzeigen lassen, die Karte per E-Mail verschicken, als Bild speichern oder via Facebook bzw. Twitter teilen.
- Den Link sollten Sie für sich aufbewahren. Damit können Sie später die Karte weiterbearbeiten.
Hinweis 1: Um Route zeichnen zu nutzen, müssen Sie eingeloggt sein, was nur für SBB-Interne möglich ist.
Hinweis 2: Hierfür wurde der Browser Microsoft Edge, Version 90.0 verwendet.
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