Trafimage: Reiseroute zeichnen – so gehts mit der SBB-Kartenplattform

Mit der SBB-Webkarte «Trafimage» kann man unter anderem Reisen darstellen und versenden. Wenn Sie eine Reise für Ihre Familie oder als Lehrer für Ihre Klasse eine Route visuell auf der Karte samt Treffpunkt-Infos darstellen möchten, können Sie das beispielsweise mit «Trafimage» erledigen.

Trafimage wurde von den SBB im November 2018 lanciert (PCtipp berichtete). Die Webkarte ist auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar.

Hinweis: Der Anmelden-Bereich ist für die allgemeine Nutzung nicht notwendig und nur für SBB-interne Kartenthemen verfügbar (nicht öffentlich zugänglich).

So funktionierts