Warum tragen manche Mail-Ordner englische Bezeichnungen?

Die Ordnernamen in Ihren Mailkonten sind vielleicht nicht einheitlich beschriftet. Während Sie in einem Mailkonto (etwa bei GMX) deutsch benannte Ordner finden (Posteingang, Entwürfe, Vorlagen, Gesendet, Papierkorb), können die entsprechenden Ordner in einem anderen Mailkonto in Englisch beschriftet sein: Inbox, Drafts, Templates, Sent, Trash.

Das gilt für die meisten Mailprogramme; es spielt hier also keine Rolle, ob Sie es mit Mozilla Thunderbird oder mit Microsoft Outlook zu tun haben. Die Ursache hierfür liegt im E-Mail-Protokoll IMAP. Ihre Mailbox liegt gesamthaft auf dem Server Ihres Mailproviders. Was Sie in Ihrem Mailprogramm sehen, sind die lokal synchronisierten Kopien Ihrer Mails. Dies spiegelt den Zustand der Ordnerstruktur auf dem Server wider.

Wenn Ihr Provider deutsche Ordnernamen verwendet, erscheinen diese auch bei Ihnen so. Benutzt er welche in Englisch, sehen Sie auch bei sich im deutschsprachigen Mailprogramm die Ordnernamen in Englisch (sofern das Mailprogramm für die Anzeige der Ordner keine Übersetzung verwendet).

Besonders bei älteren Mailprofilen kommen auch gemischte Varianten vor, in denen ein Teil der Ordner in Englisch und ein Teil in Deutsch erscheint. Das liegt manchmal daran, dass Mailprogramme auch eigene Ordner erzeugen und diese wiederum auf den Server synchronisieren. Wer sein Mailkonto seit Jahren auf mehreren Geräten mit verschiedenen Mailprogrammen via IMAP verwaltet, bei dem ist es keine Seltenheit, sowohl einen Ordner Entwürfe, als auch Drafts zu finden.

Empfehlung: Ich rate davon ab, die vorgegebenen Ordnernamen zu ändern. Entweder können sonst Mails nicht mehr korrekt einsortiert werden oder der verschmähte englische Ordner entsteht bei der nächsten Gelegenheit automatisch wieder.

Outlook-Tipps zum Schluss

Sollten Sie in einem IMAP-Konto ein Gemisch aus englischen und deutschen Ordnernamen sehen, versuchen Sie in Outlook Folgendes, was laut Microsoft-Community mehreren Usern geholfen haben soll: Öffnen Sie Datei/Kontoeinstellungen/Kontoeinstellungen. Klicken Sie auf Ihr Konto und auf die Schaltfläche Ändern. Nun gehts zu Weitere Einstellungen und dort zum Reiter Erweitert. Finden Sie hier einen Stammordnerpfad? Tippen Sie dort die Bezeichnung INBOX ein und führen Sie den Vorgang via Weiter und OK/Speichern zu Ende.

Zu Outlook gibts hier auch von Microsoft noch ein paar weiterführende Problemlösungen, falls die Ordnernamen auf dem Server bereits in der richtigen Sprache erscheinen. (PCtipp-Forum)