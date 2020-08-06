Trainings aus Polar Flow automatisch mit Strava synchronisieren

Wenn Sie ein Wearable aus dem Hause Polar nutzen, können Sie auf Wunsch Ihre Polar-Flow-Trainingsdaten mit jenen von Strava (Tracking von Lauf- und Velotrainings) synchronisieren. Sie benötigen hierzu sowohl ein Polar-Flow-Konto als auch ein Strava-Konto. Die Polar-Flow-App verwende ich mit der Outdoor-Multisport-Uhr Grit X (Testgerät).

Hinweis: Wenn Sie die beiden Dienste synchronisieren, können Sie Ihre Flow-Trainings-Einheiten in der Strava-App sehen, nicht aber umgekehrt.

Die Daten von Polar Flow und Strava zu synchronisieren, geht grundsätzlich einfach. So funktioniert das automatische Synchronisieren mit der Polar-Flow-App: