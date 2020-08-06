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Claudia Maag
6. Aug 2020
Lesedauer 3 Min.

Wearable

Trainings aus Polar Flow automatisch mit Strava synchronisieren

Wer beispielsweise eine Grit X mit der Polar-Flow-App nutzt, seine aufgezeichneten Trainings aber auch in der Strava-App sehen möchte, kann dies tun. So gehts.

Die Outdoor-Multisport-Uhr Grit X von Polar (verwendet mit Polar Flow)

© (Quelle: cm/PCtipp.ch)

Wenn Sie ein Wearable aus dem Hause Polar nutzen, können Sie auf Wunsch Ihre Polar-Flow-Trainingsdaten mit jenen von Strava (Tracking von Lauf- und Velotrainings) synchronisieren. Sie benötigen hierzu sowohl ein Polar-Flow-Konto als auch ein Strava-Konto. Die Polar-Flow-App verwende ich mit der Outdoor-Multisport-Uhr Grit X (Testgerät).

Hinweis: Wenn Sie die beiden Dienste synchronisieren, können Sie Ihre Flow-Trainings-Einheiten in der Strava-App sehen, nicht aber umgekehrt.

Die Daten von Polar Flow und Strava zu synchronisieren, geht grundsätzlich einfach. So funktioniert das automatische Synchronisieren mit der Polar-Flow-App:

  1. Tippen Sie auf das Hamburger-Symbol (drei horizontale Linien).
  2. Wählen Sie Allgemeine Einstellungen.
  3. Bei Strava betätigen Sie den Schieberegler. (Alternativ gibt es z.B. auch Google Fit oder Komoot.). Lesen Sie die Infos zur Zugriffsberechtigung und tippen Sie dann auf Verbinden.

  4. Sie müssen sich nun mit Ihren Strava-Login-Daten anmelden.
  5. Tippen Sie auf Autorisieren.

Sind die beiden Dienste synchronisiert, sehen Sie Ihre Polar-Trainings auch in der Strava-App

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Polar-Flow-Trainings-Einheit exportieren und Datei importieren

Sollten die Polar-Flow-Trainings nicht in der Strava-App (oder Webversion) angezeigt werden – wie bei mir –, können Sie folgendes unternehmen:

Webversion von Polar Flow

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie die Webversion von Polar Flow und melden Sie sich an.
  2. Gehen Sie zu Tagebuch.
  3. Klicken Sie auf eine Trainings-Session.
  4. Scrollen Sie ganz nach unten. Dort finden Sie links den Button Trainingseinheit exportieren. Klicken Sie darauf.
  5. Wählen Sie aus drei Optionen: Trainingseinheit (TCX), Trainingseinheit (CSV) oder Route (GPX). Alternativ können Sie auch ein ZIP-File exportieren.
  6. Nun gehen Sie auf diese Strava-Upload-Webseite.

Strava-Webversion beim Upload eines Polar-Flow-Trainigs (Velotour)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Klicken Sie auf Durchsuchen, browsen Sie zur vorhin exportierten Datei und klicken auf Öffnen.

  • Scrollen Sie leicht nach unten und klicken auf Speichern & anzeigen. Das Training wird angezeigt.  Künftig sehen Sie dieses auch im Aktivitäten-Feed (Dashboard).

    • Trainings-Einheit wird angezeigt

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

    Hinweis: Mit dem exportierten CSV-File hatte ich Probleme beim Import (erhielt eine Fehlermeldung). Falls Sie die Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz dort auch angezeigt haben möchten, müssen Sie dies Strava separat erlauben. Wir wurden per E-Mail danach gefragt. Wenn Sie dies möchten, müssen Sie dann nur auf den Button Zugriff zulassen klicken.

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