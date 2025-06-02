Transnomino: professionell umbenannt

Ein Suchmuster lässt sich im Menü File als Recipe speichern, also als Rezept. Und in denen steckt je nach Anforderung eine Menge Herzblut: Denn eine Umbenennung kann auch komplexe Regex-Ausdrücke enthalten, wenn nicht nach einem Text, sondern nach einem Muster gesucht wird C.

Zu den mächtigen Funktionen gehört auch der Umgang mit Metadaten, Bild 2. So lässt sich zum Beispiel aufgrund der eingebetteten GPS-Informationen der Aufnahmeort in den Dateinamen einbinden – oder der Titel eines Songs bei einer MP3-Datei. Kurz, es gibt nichts, was es nicht gibt. Allerdings sollte auch ein wenig Zeit für die Einarbeitung geplant werden: Nicht, weil die Software so kompliziert ist, sondern aufgrund der schieren Menge an Möglichkeiten. Einziger Wermutstropfen: Transnomino ist zurzeit nur in Englisch verfügbar.