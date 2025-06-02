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Klaus Zellweger
2. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Transnomino: professionell umbenannt

Die App Transnomino hat sich ganz dem Umbenennen von Dateien verschrieben. Neben banalen Aufgaben wie «Suche nach ABC und ersetze durch XYZ» bietet diese Software alles, was man sich unter dem Thema auch nur im Entferntesten vorstellen kann.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Die App Transnomino hat sich ganz dem Umbenennen von Dateien verschrieben. Neben banalen Aufgaben wie «Suche nach ABC und ersetze durch XYZ» bietet diese Software alles, was man sich unter dem Thema auch nur im Entferntesten vorstellen kann. Dabei durchläuft eine Umbenennung bei Bedarf mehrere Arbeitsschritte, die im oberen Bereich aneinandergereiht werden, Bild 1 A. Wie sich das auf die Umbenennung auswirkt, wird noch vor

dem eigentlichen Akt angezeigt B.

Bild 1: Zu den Möglichkeiten gehören auch Suchmuster mit Regex

 © Quelle: PCtipp.ch

Ein Suchmuster lässt sich im Menü File als Recipe speichern, also als Rezept. Und in denen steckt je nach Anforderung eine Menge Herzblut: Denn eine Umbenennung kann auch komplexe Regex-Ausdrücke enthalten, wenn nicht nach einem Text, sondern nach einem Muster gesucht wird C.

Metadaten inklusive

Zu den mächtigen Funktionen gehört auch der Umgang mit Metadaten, Bild 2. So lässt sich zum Beispiel aufgrund der eingebetteten GPS-Informationen der Aufnahmeort in den Dateinamen einbinden – oder der Titel eines Songs bei einer MP3-Datei. Kurz, es gibt nichts, was es nicht gibt. Allerdings sollte auch ein wenig Zeit für die Einarbeitung geplant werden: Nicht, weil die Software so kompliziert ist, sondern aufgrund der schieren Menge an Möglichkeiten. Einziger Wermutstropfen: Transnomino ist zurzeit nur in Englisch verfügbar.

Bild 2: Aus unsichtbaren Metadaten werden Teile des Namens

 © Quelle: PCtipp.ch

Info: Kostenlos, Englisch, Download unter transnomino.com.

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