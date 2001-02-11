Transparentes Bild mit Corel PhotoPaint erstellen

Um ein Bild mit durchsichtigem Hintergrund im Web einzusetzen, braucht man tatsächlich das GIF-Format. Das spezielle an diesem Bildformat ist, dass eine Farbe aus der Farbpallette des Bildes transparent gesetzt werden kann. Das Format erlaubt allerdings nur eine Gesamtanzahl von 256 Farben, was es eher für Logos und Signete prädestiniert als für Fotos mit Echtfarbendarstellung.

Um nun mit Corel PhotoPaint ein Bild mit transparentem Hintergrund zu erstellen, müssen Sie es nur im entsprechenden Format speichern. Klicken Sie hierfür auf das Menü "Datei/Speichern" und wählen als Dateityp "CompuServe-Bitmap (GIF)" aus. Beachten Sie, dass nur das GIF-Format 89a transparente Farben unterstützt. Geben Sie einen Dateinamen ein und klicken auf "Speichern". Nun können Sie mit der Maus auf den Hintergrund des Bildes klicken, das heisst auf die Farbe, die Sie transparent machen möchten.