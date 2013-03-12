Trick 17: So landen Medien automatisch in iTunes

Alles, was Sie in diesen Ordner werfen, wird automatisch in die iTunes-Bibliothek importiert – vorausgesetzt, iTunes läuft. Wenn nicht, wird der Import beim nächsten Programmstart nachgeholt. Und natürlich steht es Ihnen frei, ein Alias resp. eine Verknüfpung auf dem Schreibtisch anzulegen oder diesen Ordner im lokalen Netz freizugeben.

iTunes schluckt jedoch nur das, was es auch verdauen kann. Inkompatible Filme in MKV-Containern werden zum Beispiel ignoriert; vor dem Import müssen sie deshalb zuerst in eine mp4- oder m4v-Datei umgewandelt werden.

Speicherort

Und wo werden die Dateien in iTunes abgelegt? Das hängt ganz vom Typ ab. Musik landet natürlich bei der Musik. E-Books und PDFs wandern in die Kategorie «Bücher». Videodateien landen im Bereich «Filme»; bei den «TV-Serien» werden sie nur dann abgelegt, wenn die Filmdatei in den Metadaten explizit als Fernsehsendung ausgewiesen wird. Und so weiter.

Was geht?

Es gibt lediglich eine Vorsichtsmassnahme, die Sie treffen sollten: Kopieren Sie in diesen Ordner nur vollständige Mediendaten. Verwenden Sie diesen Ordner hingegen nicht als direktes Ziel für Downloads, denn sonst könnte es zu Komplikationen mit temporären Dateien, RAR-Segmenten und dergleichen mehr kommen.

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