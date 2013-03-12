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Klaus Zellweger
12. Mär 2013
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Trick 17: So landen Medien automatisch in iTunes

iTunes lauert förmlich darauf, dass Sie neues Futter anschleppen. Sie müssen nur den richtigen Ordner kennen.

Dieser Ordner wird von iTunes ständig überwacht

© Quelle: PCtipp.ch

Musik, Filme, Bücher, Fernsehserien, PDFs: lauter Dateien, mit denen iTunes umgehen kann. Vieles davon stammt aus dem Internet oder aus dem lokalen Netz und soll schlussendlich in der iTunes-Bibliothek landen – und zwar am liebsten vollautomatisch.

Der automatische Empfang

Kein Problem. Öffnen Sie dazu im iTunes-Ordner den Unterordner «Automatisch zu iTunes hinzufügen». (In einigen Fällen befindet sich dieser Ordner auch im Unterordner «iTunes Media».)

Dieser Ordner wird von iTunes ständig überwacht

 © Quelle: PCtipp.ch

Alles, was Sie in diesen Ordner werfen, wird automatisch in die iTunes-Bibliothek importiert – vorausgesetzt, iTunes läuft. Wenn nicht, wird der Import beim nächsten Programmstart nachgeholt. Und natürlich steht es Ihnen frei, ein Alias resp. eine Verknüfpung auf dem Schreibtisch anzulegen oder diesen Ordner im lokalen Netz freizugeben.

iTunes schluckt jedoch nur das, was es auch verdauen kann. Inkompatible Filme in MKV-Containern werden zum Beispiel ignoriert; vor dem Import müssen sie deshalb zuerst in eine mp4- oder m4v-Datei umgewandelt werden.

Speicherort

Und wo werden die Dateien in iTunes abgelegt? Das hängt ganz vom Typ ab. Musik landet natürlich bei der Musik. E-Books und PDFs wandern in die Kategorie «Bücher». Videodateien landen im Bereich «Filme»; bei den «TV-Serien» werden sie nur dann abgelegt, wenn die Filmdatei in den Metadaten explizit als Fernsehsendung ausgewiesen wird. Und so weiter.

Was geht?

Es gibt lediglich eine Vorsichtsmassnahme, die Sie treffen sollten: Kopieren Sie in diesen Ordner nur vollständige Mediendaten. Verwenden Sie diesen Ordner hingegen nicht als direktes Ziel für Downloads, denn sonst könnte es zu Komplikationen mit temporären Dateien, RAR-Segmenten und dergleichen mehr kommen.

Lust auf noch mehr Tricksereien?

Hier geht’s zu unserer Rubrik «Trick 17».

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