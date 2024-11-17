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Klaus Zellweger
17. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

tvOS 18: endlich verständliche Dialoge

Wir zeigen, wie Apple tvOS 18 das Hörerlebnis auf der Apple-TV-Box deutlich verbessern kann.

Die kleine Box sorgt für besseres Verständnis

© (Quelle: PCtipp.ch)

Selbst gut hörende Muttersprachler beklagen sich oft darüber, dass bei Filmen und Serien die Dialoge zu leise und deshalb schwer verständlich sind. Und so wird der Griff zur Fernbedienung zur Gewohnheit: Lautstärke rauf bei Dialogen und fast panisch zurück, wenn die nächste Action-Welle anrollt.

Die Apple-TV-Box mit dem neusten tvOS 18 wirkt dem erstaunlich effizient entgegen. Eine neue Funktion hebt die Dialoge durch Machine Learning an und sorgt damit für eine bessere Trennung vom Rest der Geräuschkulisse. Die Wirkung ist enorm und muss an den eigenen Ohren erlebt werden, um es zu glauben.

Diese Funktion Dialoge verbessern kann direkt in einer fähigen App (de-)aktiviert werden. Vermutlich werden Sie sie jedoch ständig eingeschaltet lassen, damit sie ihre Wirkung auch in YouTube oder in Nachrichten-Apps entfalten kann.

Rufen Sie am Apple TV die Einstellungen auf. Navigieren Sie im Bereich Video und Audio zu Dialoge verbessern. Hier stehen zwei Optionen zur Auswahl. Verbessern optimiert die Sprache, ohne dass der Rest der Soundkulisse unnatürlich wirkt. Das lässt sich von Verstärken nicht behaupten, sodass diese Einstellung nur verwendet werden sollte, wenn das Gehör eine massive Unterstützung benötigt.

Neben tvOS 18 benötigt die Funktion mindestens ein Apple TV 4K der zweiten Generation.

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