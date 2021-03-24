Twint: Benachrichtigungen anpassen – so gehts

Der Mobile-Payment-Anbieter Twint hat ein Update für seine Apps verteilt. Nebst einer neu weissen Hintergrundfarbe können Sie nun die Themen für Benachrichtigungen selbst wählen.

Öffnen Sie die Twint-App. Klicken Sie auf Mehr. Unter Weitere Einstellungen finden Sie Benachrichtigungen. Hier können Sie auswählen, worüber Sie benachrichtigt werden sollen. Zur Auswahl stehen Transaktionen, Produkteupdates oder News und Angebote. Betätigen Sie den jeweiligen Schieberegler, um eine Benachrichtigung zu erhalten oder diese zu deaktivieren.

Hinweis: Dies wurde mit der ZKB-Twint-App Version 7.0 durchgeführt.