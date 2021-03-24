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Claudia Maag
24. Mär 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Twint: Benachrichtigungen anpassen – so gehts

Neu kann man in der Mobile-Payment-App definieren, bei welchen Themen man eine Benachrichtigung erhalten möchte.
© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Der Mobile-Payment-Anbieter Twint hat ein Update für seine Apps verteilt. Nebst einer neu weissen Hintergrundfarbe können Sie nun die Themen für Benachrichtigungen selbst wählen.

  1. Öffnen Sie die Twint-App.
  2. Klicken Sie auf Mehr.
  3. Unter Weitere Einstellungen finden Sie Benachrichtigungen.
  4. Hier können Sie auswählen, worüber Sie benachrichtigt werden sollen. Zur Auswahl stehen Transaktionen, Produkteupdates oder News und Angebote. Betätigen Sie den jeweiligen Schieberegler, um eine Benachrichtigung zu erhalten oder diese zu deaktivieren.

Hinweis: Dies wurde mit der ZKB-Twint-App Version 7.0 durchgeführt.

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