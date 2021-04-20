Alles rund um (Format-)Vorlagen in Word, Excel und PowerPoint

Nun klicken Sie im Menü des Explorer-Fensters auf den Reiter Ansicht. Aktivieren Sie danach das Kontrollkästchen bei Ausgeblendete Elemente. Erst danach sehen Sie den Ordner AppData, den wir später beim Speichern der Vorlage benötigen.

Word

Jedes Mal, wenn Sie in Word ein neues Dokument anlegen, greift das Schreibprogramm auf die Einstellungen der Standardvorlage zurück. Die Standardvorlage in Word nennt sichoder(falls die Vorlage Makros enthält). Sie finden diese am einfachsten, wenn Sie im Datei-Explorer das Laufwerk auswählen, auf dem Microsoft 365 installiert ist – in der Regel ist es das Laufwerk C.

Navigieren Sie nun wie folgt: Benutzer\[Nutzername]\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. In diesem Ordner sehen Sie jetzt die Datei normal.dotx (bzw. normal.dotm). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, um das Kontextmenü aufzurufen, und mit der linken Maustaste auf Öffnen.

Die Datei wird wie ein ganz normales Dokument in Word angezeigt. Nehmen Sie alle gewünschten Änderungen vor, zum Beispiel Schriftart und -grösse, oder wählen und bearbeiten Sie die Formatvorlagen. Sie können auch Text eingeben (zum Beispiel Ihre Adresse), Fussnoten einfügen oder die Seitenränder anpassen. Selbst Grundeinstellungen wie Papiergrösse und Ausrichtung können bereits hier hinterlegt werden.

Wenn Sie mit allen Einstellungen zufrieden sind, speichern Sie die Datei mit einem Klick auf Datei und auf den Menüpunkt Speichern links im Menü. Danach schliessen Sie das Programm. Von jetzt an wird jedes Dokument mit dieser neu gestalteten Vorlage geöffnet.

Bonus-Tipp

Möchten Sie wieder zur ursprünglichen, von Microsoft vorgegebenen Vorlage zurückkehren? Dann schliessen Sie zuerst alle geöff­neten Word-Dokumente und öffnen Sie den Datei-Explorer. Navigieren Sie wieder zum Speicherort der Datei normal.dotx (siehe oben). Löschen Sie die Datei.

Beim nächsten Starten von Word wird die Standardvorlage automatisch wieder angelegt und an diesem Ort gespeichert. Sie werden beim nächsten Öffnen eines Word-Dokuments feststellen, dass die Schriftart wieder «Calibri» in der Grösse 11 ist.

PowerPoint

Für PowerPoint gibt es keine Standarddatei wie dievon Word. Aber es hat dafür eine Unmenge an Designvorlagen, die Ihnen bereits beim Aufstarten des Programms angezeigt werden und Sie können auch eigene Designs erstellen sowie sichern. Alle diese Einstellungen machen Sie im Reiter, in dem Sie die Designs auch abspeichern können. Eine ausführliche Anleitung dazu lesen Sie im PCtipp 12/2020 ab Seite 36 oder – für Abonnenten – unter dem Link go.pctipp.ch/2557

Selbst erstellte Vorlagen finden Sie nach dem Aufstarten auf der Startseite von PowerPoint, wenn Sie im Bereich der Designs auf Persönlich klicken. Wenn Sie ein Design zur Standardvorlage machen möchten, gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie in PowerPoint oben im Menü auf Datei und wählen Sie links im Menü Speichern unter, Bild 2 A. Geben Sie der Datei den Namen Blank B und speichern Sie das Dokument als Vorlage ab, indem Sie unterhalb des Dateinamens den Eintrag PowerPoint-Vorlage (*.potx) auswählen C.

Klicken Sie direkt unterhalb auf Mehr Op­tionen D. Suchen Sie im neu geöffneten Fenster Speichern unter das Laufwerk C und navigieren Sie wie folgt: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\AppData\Roaming\Templates. Nun speichern Sie die Datei in diesem Ordner.