Umgekehrte Bildersuche

Schon gewusst? Mit der umgedrehten Bildersuche können Sie herausfinden, wo bestimmte Bilder herkommen. Öffnen Sie die Google-Bildersuche via https://images.google.de/ sowie auf Ihrem Computer den Pfad eines beliebigen Fotos. Ziehen Sie dieses Bild per Drag&Drop in die Google-Bildersuche. Es wird automatisch hochgeladen und zeigt Ihnen mögliche Treffer und Vermutungen, woher das Bild stammt.